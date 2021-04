View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera La presentadora de ‘Sálvame’ no ha querido perderse el desfile de su gran amiga Ágatha Ruiz de la Prada, quien ha presentado su nueva colección en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. ¡Qué contenta se la ve con su vestido ‘agathizante’!

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles Por todos es sabido que la conocida colaboradora de Telecinco es una amante del deporte. Pero para mantenerse en forma hay que darle duro en el gimnasio, aunque para ello tengas que montarte uno en el salón de su casa… ¡Venga, a darle duro!

Instagram Toñi Moreno La presentadora andaluza ha colgado esta fotografía comiéndose a besos a su pequeña hija Lola para mandarle un mensaje cargado de cariño.

Instagram Paula Echevarría La actriz está como loca por verle la carita a su nuevo descendiente, quien está a punto de llegar al mundo. Pero parece que le ha salido una dura competidora en lo que emoción de conocerlo se refiere…

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Sara Carbonero e Isabel Jiménez Por todos es sabido la gran amistad existente entre las dos periodistas. Y es que, además de compartir confidencias y grandes momentos juntas, son socias de su propia marca de ropa. Con motivo de la presentación de su nueva colección, se han marcado un baile para celebrar las cosas buenas de la vida.

View this post on Instagram A post shared by Paloma🕊 (@palomacuevasofficial) Paloma Cuevas La ex de Enrique Ponce ha compartido una serie de instantáneas jugando con una niña en la playa con el objetivo de hacer una profunda reflexión sobre los momentos de felicidad que nos depara la vida.

View this post on Instagram A post shared by Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) Ariane de Holanda La hija del rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda cumple 14 primaveras y las celebra con este bonito posado en Instagram. ¡Felicidades!

