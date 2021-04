View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) Miguel Ángel Silvestre El actor valenciano muestra cómo fue la prueba de peluquería para caracterizar al personaje que interpreta en ‘Sky Rojo’, la exitosa serie de Netflix en la que participa. ¿Os hubiera gustado que le hubieran dado ese aspecto al personaje de Moisés?

Instagram Georgina Rodríguez Aprovechando que Cristiano Ronaldo está ocupado con sus asuntos profesionales, la modelo se anima a pasar un día de lo más campestre con los pequeños de la casa.

View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) Rosa Benito La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se pone nostálgica y se anima a hacer una comparación entre el aspecto que lucían sus hijos mayores hace más de cuatro décadas y en la actualidad.

View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) Hugh Jackman Pese al aspecto de tipo duro que le granjeó su papel como Lobezno en la saga ‘X-Men’, Hugh Jackman es todo un romántico. Con motivo de la celebración de sus bodas de plata, el australiano comparte una serie de imágenes del enlace y aprovecha para agradecer a su esposa, Deborra-Lee Furness, todos estos años de amor.

Instagram Fernando Verdasco El tenista reúne a su esposa y a varios de sus familiares para promocionar los nuevos modelos de la marca de gorras que posee. Como novedad, la presencia de Íñigo Onieva, el nuevo novio de Tamara Falcó, que parece estar muy compenetrado con la familia de su chica.

View this post on Instagram A post shared by Amaia Salamanca (@amaiasalamanca) Amaia Salamanca No sabemos de quién será ese cachorro, pero sí que podemos afirmar que todos los que vean esta foto envidiarán a la actriz por la suerte que tiene de estar con una cosita tan preciosa.

