Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comparten su entrenamiento La pareja está cada día más compenetrada. Ahora, han compartido lo bien que se lo pasan entrenando juntos y poniéndose en forma en el gimnasio.

David Bisbal, muy nervioso al volver a volar El cantante ha reconocido que lleva más de un año sin volar. Una situación que le ha puesto muy nervioso. Sin embargo, ha confesado que está feliz porque le esperan muchas cosas buenas.

El gran cambio de 'look' de María Pedraza La actriz ha compartido el cambio de 'look' al que se ha sometido. María Pedraza ha optado por una melena mucho más corta y se ha puesto flequillo.

Kim Kardashian sorprendida con los dotes para el maquillaje de su hija La hija de Kim Kardashian ha demostrado ser toda una artista. A pesar de su corta edad, ha sorprendido mostrando lo bien que se le da maquillarse. De hecho, incluso se atreve a hacerse cicatrices de mentira...¡ha quedado de lo más real!

Verdeliss tacha deberes de su lista Según el dicho todos deben tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol y correr una maratón. Parece que Verdeliss se lo ha tomado muy en serio y va a conseguir todos los objetivos.

