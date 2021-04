View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera celebra el Día Internacional del Beso con Mila Ximénez La presentadora ha celebrado este día tan especial con una persona muy importante para ella. Carlota Corredera ha recordado a Mila Ximénez y le ha mandado un mensaje lleno de amor.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Rábago (@rabagoisabel) Isabel Rábago recibe un gran regalo de Alba Carrillo La colaboradora ha presumido del gran regalo que le ha hecho Alba Carrillo. Isabel Rábago ha posado con un bikini muy bonito qu ele ha regalado su compañera.

View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide y su bonita felicitación a Laura Escanes El presentador ha compartido una romántica publicación para felicitar a su chica por su 25 cumpleaños. Unas palabras a las que ella ha respondido con un gran "te quiero".

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Jesús Vázquez comparte una buena noticia El presentador ha anunciado que sus suegros van a ser vacunados por coronavirus por fin y ha reconocido que su padre ya recibió la vacuna hace un mes.

View this post on Instagram A post shared by Ana Fernandez 🧚🏼‍♀️ (@anafdz1989) Ana Fernández celebra la vuelta de 'Los Protegidos' La actriz está muy emocionada al saber que volverá la serie que le hizo alcanzar la fama y ha confesado que ya han comenzado el rodaje.

