View this post on Instagram A post shared by Vanesa Lorenzo (@vanesalorenzo_) Vanesa Lorenzo comenzó su carrera siendo actriz La esposa de Carles Puyol, la modelo Vanesa Lorenzo, se ha puesto nostálgica recordando sus inicios como actriz. Y es que, con tan solo 11 años, apareció en la película ‘Entreacte’.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) Tamara Falcó disfruta de un sábado de relax La mediática marquesa de Griñón ha colgado una fotografía en la que aparece la mar de cómoda en la cocina de su casa. Eso sí, cómoda pero con mucho estilo…

View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Iker Casillas comparte mesa y mantel con “tres genios” El portero de fútbol, recién divorciado de Sara Carbonero, ha quedado para comer, según sus propias palabras, con “tres genios”. Estos son el presentador Christian Gálvez, el cantante David Summer y el hacker e ingeniero informático Chema Alonso. ¿De qué se conocerán estos cuatro?

View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian) El regreso de las Kardashian Las hermanas Kardashian se han reunido en lo que parece ser una noche de chicas. “La pandilla de hermanas está de regreso y en plena forma”, asegura Khloé en su cuenta de Instagram. Aunque no lo parezca, con la que está cayendo con el tema del Covid, esperamos que eso sea el salón de su casa y no una discoteca…

View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) María Adánez, feliz de alcanzar una nueva semana de embarazo En su semana 33 de embarazo, la actriz presume de barriga con esta divertida fotografía. Como ella misma dice: “¡Qué mona va esta chica siempre!”.

View this post on Instagram A post shared by Carla (@carla.intense) Carla Vigo, toda una fan de Amor Romeira e Isaac Torres La polémica sobrina de la reina Letizia cada día está más metida en el mundo de los famosos. Tanto es así que, a través de sus redes sociales, se ha mostrado muy orgullosa de coincidir en un evento con algunos miembros del universo Telecinco. Entre ellos, Amor Romeira (‘GH’), Isaac Torres (‘LIDLT’) o Aless Gibaja (‘GH VIP’). ¿Acabará participando en un reality de la cadena?

View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) Roberto Leal, encantado de trabajar con su mujer El presentador de ‘Pasapalabra’ está muy unido a su esposa, Sara Rubio. Tanto es así que el matrimonio parece no tener suficiente con compartir su día a día que han decidido trabajar juntos y protagonizar la nueva campaña de una conocida marca de moda.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) El tierno mensaje de Tamara Falcó a su hermano Julio La marquesa de Griñón está muy unida a sus hermanos. Siempre que tiene ocasión les decida unas bonitas palabras a todos y cada uno de ellos, tocándole ahora el turno a Julio Iglesias Jr.

View this post on Instagram A post shared by C. Herrera Placeres De España (@carlosherrera2017) Carlos Herrera se vacuna y anima a todos a hacerlo Ante la polémica por la vacunación con Astrazeneca, el periodista ha querido mandar un claro mensajes a sus seguidores para alentar a que se protejan del Covid sea con la vacuna que sea.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera comparte una tierna foto de cuando era pequeño Para promocionar uno de sus próximos trabajos, el hijo de Isabel Pantoja ha echado mano de una fotografía de cuando era pequeño. Bien repeinado y mirando a cámara con una bonita sonrisa, el DJ asegura que nos está “observando”.

Instagram Stories Violeta Mangriñán desvela cuándo se casará con Fabio Colloricchio Durante una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha confesado que se casará con el argentino en cuanto pase la pandemia (y él se anime a pasar por el altar…).

Instagram Stories Marina García, ¿nueva integrante del piso de Mayka Rivera? ¡Lo que ha unido ‘La isla de las tentaciones’ que no lo separe nadie! A la espera de encontrar por fin el amor, las dos concursantes del reality de Telecinco parecen estar tan unidas que barajan la posibilidad de irse a vivir juntas... De dar el paso, ¿creéis que llevarían bien la convivencia?

View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Tamara Gorro y el motivo de su tatuaje La 'influencer' ha compartido una publicación con sus seguidores con la que quiere saber si conocen el significado tan especial que tiene uno de sus tatuajes, y es que está hecho en homenaje a sus abuelos.

View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Dulceida disfruta de un merecido descanso La 'influencer' está disfrutando de unos increíbles días de relax en las Maldivas. Un viaje muy bonito que ha querido dejar retratado a través de sus redes sociales.

Instagram La cara oculta del marido de María Patiño La colaboradora no suele compartir ninguna fotografía de su marido y siempre que lo hace es para celebrar alguna ocasión especial. Sin embargo, ahora ha sorprendido mostrando otra faceta de su chico, que se ha pintado como el Joker.

Instagram El carísimo regalo de Risto Mejide a Laura Escanes El periodista le ha regalado a su chica un carísimo bolso de 'Louis Vuitton'. Un detalle que ha querido tener con ella por su 25 cumpleaños y que le ha encantado.

View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) Anna Ferrer gasta una broma a Paz Padilla En el vídeo se puede ver cómo las dos están bailando. Sin embargo, en el momento en el que la presentadora tiene que agacharse, imitando a su hija, suena un sonido un tanto extraño. Un divertido momento con el que ambas se lo han pasado muy bien.

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Adara y Rodri disfrutan de un bonito viaje La pareja está disfrutando de unas divertidas vacaciones en Punta Cana donde están aprovechando para realizar diferentes actividades al aire libre.

View this post on Instagram A post shared by Lara T. 🐼 (@laratronti) Lara y Hugo se hacen un tatuaje para recordar 'LIDLT' La pareja consiguió salir airosa de su paso por 'LIDLT' y vio reforzada aun más su relación. Ahora, han decidido tatuarse para recordar esta experiencia tan especial.

View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) María Patiño felicita a Gema López La colaboradora de 'Sálvame' ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su compañera para felicitarle por su 50 cumpleaños. Un mensaje que ha ido acompañado de una divertida fotografía de las dos.

View this post on Instagram A post shared by John Travolta (@johntravolta) John Travolta recuerda a su hijo fallecido El actor ha compartido una emotiva fotografía junto a su hijo para recordar el que habría sido su 29 cumpleaños. El joven falleció en 2009 tras sufrir un episodio de convulsiones mientras disfrutaba junto a su familia de unos días en las Bahamas.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) Ivana Icardi presume de tripita de embarazada La pareja de Hugo Sierra ha compartido una fotografía donde muestra lo mucho que ha crecido su barriga desde que anunció que estaba embarazada.

View this post on Instagram A post shared by Ana Fernandez 🧚🏼‍♀️ (@anafdz1989) Ana Fernández celebra la vuelta de 'Los Protegidos' La actriz está muy emocionada al saber que volverá la serie que le hizo alcanzar la fama y ha confesado que ya han comenzado el rodaje.

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Jesús Vázquez comparte una buena noticia El presentador ha anunciado que sus suegros van a ser vacunados por coronavirus por fin y ha reconocido que su padre ya recibió la vacuna hace un mes.

View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide y su bonita felicitación a Laura Escanes El presentador ha compartido una romántica publicación para felicitar a su chica por su 25 cumpleaños. Unas palabras a las que ella ha respondido con un gran "te quiero".

View this post on Instagram A post shared by Isabel Rábago (@rabagoisabel) Isabel Rábago recibe un gran regalo de Alba Carrillo La colaboradora ha presumido del gran regalo que le ha hecho Alba Carrillo. Isabel Rábago ha posado con un bikini muy bonito qu ele ha regalado su compañera.

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera celebra el Día Internacional del Beso con Mila Ximénez La presentadora ha celebrado este día tan especial con una persona muy importante para ella. Carlota Corredera ha recordado a Mila Ximénez y le ha mandado un mensaje lleno de amor.

View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) Verdeliss tacha deberes de su lista Según el dicho todos deben tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol y correr una maratón. Parece que Verdeliss se lo ha tomado muy en serio y va a conseguir todos los objetivos.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian sorprendida con los dotes para el maquillaje de su hija La hija de Kim Kardashian ha demostrado ser toda una artista. A pesar de su corta edad, ha sorprendido mostrando lo bien que se le da maquillarse. De hecho, incluso se atreve a hacerse cicatrices de mentira...¡ha quedado de lo más real!

View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) El gran cambio de 'look' de María Pedraza La actriz ha compartido el cambio de 'look' al que se ha sometido. María Pedraza ha optado por una melena mucho más corta y se ha puesto flequillo.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal, muy nervioso al volver a volar El cantante ha reconocido que lleva más de un año sin volar. Una situación que le ha puesto muy nervioso. Sin embargo, ha confesado que está feliz porque le esperan muchas cosas buenas.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comparten su entrenamiento La pareja está cada día más compenetrada. Ahora, han compartido lo bien que se lo pasan entrenando juntos y poniéndose en forma en el gimnasio.

