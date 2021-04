View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) Ivana Icardi presume de tripita de embarazada La pareja de Hugo Sierra ha compartido una fotografía donde muestra lo mucho que ha crecido su barriga desde que anunció que estaba embarazada.

View this post on Instagram A post shared by John Travolta (@johntravolta) John Travolta recuerda a su hijo fallecido El actor ha compartido una emotiva fotografía junto a su hijo para recordar el que habría sido su 29 cumpleaños. El joven falleció en 2009 tras sufrir un episodio de convulsiones mientras disfrutaba junto a su familia de unos días en las Bahamas.

View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) María Patiño felicita a Gema López La colaboradora de 'Sálvame' ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su compañera para felicitarle por su 50 cumpleaños. Un mensaje que ha ido acompañado de una divertida fotografía de las dos.

View this post on Instagram A post shared by Lara T. 🐼 (@laratronti) Lara y Hugo se hacen un tatuaje para recordar 'LIDLT' La pareja consiguió salir airosa de su paso por 'LIDLT' y vio reforzada aun más su relación. Ahora, han decidido tatuarse para recordar esta experiencia tan especial.

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Adara y Rodri disfrutan de un bonito viaje La pareja está disfrutando de unas divertidas vacaciones en Punta Cana donde están aprovechando para realizar diferentes actividades al aire libre.

