View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) Anna Ferrer gasta una broma a Paz Padilla En el vídeo se puede ver cómo las dos están bailando. Sin embargo, en el momento en el que la presentadora tiene que agacharse, imitando a su hija, suena un sonido un tanto extraño. Un divertido momento con el que ambas se lo han pasado muy bien.

Instagram El carísimo regalo de Risto Mejide a Laura Escanes El periodista le ha regalado a su chica un carísimo bolso de 'Louis Vuitton'. Un detalle que ha querido tener con ella por su 25 cumpleaños y que le ha encantado.

Instagram La cara oculta del marido de María Patiño La colaboradora no suele compartir ninguna fotografía de su marido y siempre que lo hace es para celebrar alguna ocasión especial. Sin embargo, ahora ha sorprendido mostrando otra faceta de su chico, que se ha pintado como el Joker.

View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Dulceida disfruta de un merecido descanso La 'influencer' está disfrutando de unos increíbles días de relax en las Maldivas. Un viaje muy bonito que ha querido dejar retratado a través de sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Tamara Gorro y el motivo de su tatuaje La 'influencer' ha compartido una publicación con sus seguidores con la que quiere saber si conocen el significado tan especial que tiene uno de sus tatuajes, y es que está hecho en homenaje a sus abuelos.

