Instagram Stories Violeta Mangriñán desvela cuándo se casará con Fabio Colloricchio Durante una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha confesado que se casará con el argentino en cuanto pase la pandemia (y él se anime a pasar por el altar…).

Instagram Stories Marina García, ¿nueva integrante del piso de Mayka Rivera? ¡Lo que ha unido ‘La isla de las tentaciones’ que no lo separe nadie! A la espera de encontrar por fin el amor, las dos concursantes del reality de Telecinco parecen estar tan unidas que barajan la posibilidad de irse a vivir juntas... De dar el paso, ¿creéis que llevarían bien la convivencia?

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera comparte una tierna foto de cuando era pequeño Para promocionar uno de sus próximos trabajos, el hijo de Isabel Pantoja ha echado mano de una fotografía de cuando era pequeño. Bien repeinado y mirando a cámara con una bonita sonrisa, el DJ asegura que nos está “observando”.

View this post on Instagram A post shared by Carla (@carla.intense) Carla Vigo, toda una fan de Amor Romeira e Isaac Torres La polémica sobrina de la reina Letizia cada día está más metida en el mundo de los famosos. Tanto es así que, a través de sus redes sociales, se ha mostrado muy orgullosa de coincidir en un evento con algunos miembros del universo Telecinco. Entre ellos, Amor Romeira (‘GH’), Isaac Torres (‘LIDLT’) o Aless Gibaja (‘GH VIP’). ¿Acabará participando en un reality de la cadena?

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) El tierno mensaje de Tamara Falcó a su hermano Julio La marquesa de Griñón está muy unida a sus hermanos. Siempre que tiene ocasión les decida unas bonitas palabras a todos y cada uno de ellos, tocándole ahora el turno a Julio Iglesias Jr.

View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) Roberto Leal, encantado de trabajar con su mujer El presentador de ‘Pasapalabra’ está muy unido a su esposa, Sara Rubio. Tanto es así que el matrimonio parece no tener suficiente con compartir su día a día que han decidido trabajar juntos y protagonizar la nueva campaña de una conocida marca de moda.

View this post on Instagram A post shared by C. Herrera Placeres De España (@carlosherrera2017) Carlos Herrera se vacuna y anima a todos a hacerlo Ante la polémica por la vacunación con Astrazeneca, el periodista ha querido mandar un claro mensajes a sus seguidores para alentar a que se protejan del Covid sea con la vacuna que sea.

