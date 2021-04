Marta Peñate y Tony Spina, día perfecto para fardar de amor

View this post on Instagram A post shared by Marta Peñate Amador (@martapenateamador) Marta Peñate, sin necesidad de papelones La conocida concursante de realities no necesita poner una frase trascendental para evidenciar lo bien que se lo está pasando con su nuevo novio, Tony Spina.

View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) Sofía Suescun, ¡a la bonita peca! La experta en realities ha colgado una fotografía sin filtros para que sus seguidores aprecien las innumerables pecas que le salen cada vez que llega el buen tiempo.

View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Edurne disfruta de un día perfecto Perro adorable, bebé adorable, paraje adorable y clima primaveral. ¿Qué más puede pedir la cantante para disfrutar de su paseíto dominguero?

View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) Eva González se marca una oda a su querida Sevilla La presentadora se vale con contemplar la belleza del Guadalquivir para disfrutar de los encantos de la capital hispalense.

View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) Rosa López le desea todo lo mejor a su Nuria Fergó La cantante ha querido felicitar el cumpleaños a su amiga y compañera de ‘Operación Triunfo’ con unas tiernas palabras.

