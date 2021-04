View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Laura Escanes presume de familia feliz La 'influencer' ha compartido una tierna fotografía en la que se le puede ver disfrutando junto a Risto Mejide, Roma y el hijo del presentador con su anterior pareja. Un momento muy entrañable donde se les ve a los cuatro muy felices.

View this post on Instagram A post shared by ΣƧƬΣFΛПIΛ💖 (@fanicarbaj) Fani y su gran unión con sus compañeras de 'LIDLT' La ex concursante ha compartido una bonita publicación donde reconoce el gran cariño que sigue teniendo por Fiama y Adelina, confesando que está orgullosa de tenerlas siempre a su lado.

View this post on Instagram A post shared by Katie Holmes (@katieholmes) Katie Holmes celebra el 15 cumpleaños de alguien muy especial La actriz ha compartido unas tiernas fotografías junto a su hija para felicitarle por su 15 cumpleaños. Un día muy especial para ella, que ha reconocido que no puede creerse que ya sea tan mayor.

View this post on Instagram A post shared by Marisa Martín-Blázquez (@marisamartinblazquez) Marisa Martin muestra lo mucho que ha cambiado La colaboradora ha compartido tres fotografías en las que se le puede ver de más joven a más mayor. Una publicación donde ha aprovechado para hablar sobre el paso de tiempo.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa se deja llevar con un divertido baile La cantante ha compartido un vídeo en el que aparece disfrutando de la música con un divertido baile. La artista ha confesado que estos momentos son los que le dan la vida.

