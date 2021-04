Instagram Stories Julia Janeiro comparte una fotografía junto a sus padres Pese a que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario dedica única y exclusivamente su cuenta de Instagram para mostrar sus llamativos estilismos, ha querido tener un bonito gesto con sus padres al colgar un Stories para enviarles un claro y conciso mensaje.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio, el mejor apoyo de Sergio Ramos El estado de salud de Sergio Ramos no está atravesando por su mejor momento, pero su esposa sabe muy bien cómo levantarle el ánimo colmándole de arrumacos y caricias.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja presume de las piernas de su tía Mientras la tonadillera se encuentra inmersa en las grabaciones de su próximo programa para Telecinco, su sobrina ha querido compartir una serie de fotografías de su tía para animarla en este nuevo reto. El look de Isabel no podría ser más impactante, pero todo se queda en nada si lo comparamos con sus estilizadas piernas.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera se cuela en una boda en Nepal El hijo de Isabel Pantoja ha puesto rumbo al país asiático para grabar una entrega del programa de aventuras de Jesús Calleja. Y nada más llegar, ¡ha acabado en mitad de una boda! ¿Le habrá gustado la experiencia?

View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) Katy Perry se convierte en sirena Estamos acostumbrados a los continuos cambios de estilismo de la cantante, pero hay que reconocer que nunca nos la hubiéramos imaginado transformada en sirena. ¿Será fácil mover esa cola?

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal y su esposa se dejan llevar por la pasión



El cantante se ha mostrado así de apasionado con su mujer Rosanna Zanetti. ¡Menudo lugar de ensueño ha escogido la parejita!

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón recuerda con unas emotivas palabras a su hijo



A punto de cumplirse un año de la triste muerte de Álex Lequio, la actriz ha querido enviarle un tierno mensaje, tanto a él como a su mascota, a través de las redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) Sonia Ferrer le dedica unas tiernas palabras a su policía La presentadora parece estar muy contenta con su nuevo chico, un policía al que se comió a besos en mitad de la calle. Fuera de sentirse avergonzada, Ferrer ha fardado de la buena pareja que hacen.

View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) Lolita recuerda su boda con Guillermo Furiase



La cantante no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar el aniversario de su boda con Guillermo Furiase. Pese a que la relación no llegó a buen puerto, la hija de Lola Flores le ha dedicado unas tiernas palabras de agradecimiento. ¡Ojalá todos los divorcios acabaran igual!

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela y la tierna foto de cuando era pequeña La cantante se define como toda una ‘animal lover’ y buena prueba de ello es esta fotografía en la que aparece en su más tierna infancia junto a su perrita Gris.

View this post on Instagram A post shared by Martina Klein (@martinakleinpro) Martina Klein y su "fallos" al hacerse un 'selfie' La modelo ha reconocido que al hacerse un 'selfie' no se ha dado cuenta de que llevaba el delantal de la cocina puesto. Sin embargo no ha dudado en compartirlo, y es que sale guapísima sin nada de maquillaje.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) Kiko Matamoros comparte una bonita fotografía de su chica El colaborador ha compartido una fotografía de Marta López acompañada de un corazón. Para él, su chica se ha convertido en su mejor apoyo y la persona que ha estado con él en todo momento tras sus problemas de salud.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) Sandra Barneda y su mensaje a Rocío Carrasco La presentadora ha compartido una bonita fotografía en la que aparece junto a Rocío Carrasco. Una publicación con la que deja claro que ella sí que le cree.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera recuerda su paso por 'Supervivientes' El hijo de Isabel Pantoja ha compartido una serie de fotografías para recordar cómo fue su paso por 'Supervivientes' y ha reconocido que sigue recordando el hambre que tenía siempre.

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros y su bonito mensaje a su "hermana coñazo" Laura Matamoros no está pasando por un buen momento después de haber puesto fin a su relación con Benji. Ahora, su hermano ha querido alegrarle dedicándole una bonita publicación en la que se ve una fotografía de los dos cuando eran pequeños.

View this post on Instagram A post shared by PATRICIA PÉREZ (@patripereziglesias) Patri le dedica unas bonitas palabras a Lester Tras el duro golpe que vivió la pareja después del aborto natural que sufrieron, la pareja parece haber dedicado un tiempo a centrarse en ellos y compartir nuevos momentos llenos de diversión juntos.

View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Nuria Roca, orgullosa de su marido La colaboradora ha anunciado que el libro que ha escrito Juan del Val ya va por su 10º edición. Una noticia que le ha emocionado y llenado de orgullo.

View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) Elsa Pataky posa junto a su doble La actriz ha mostrado quién es la persona que se encarga de doblarle en las escenas de acción. Una actriz con la que parece que se lleva de maravilla.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La gran transformación de Gisela La cantante ha decidido someterse a un gran cambio de 'look'. En concreto, ha decidido cortarse un poco el pelo y darle mucha más luminosidad aumentando su tono de rubio. Un cambio que le ha sentado de maravilla.

View this post on Instagram A post shared by Javier Calvo (@javviercalvo) La bonita historia de amor de los Javis Javi Calvo ha compartido la bonita carta de amor que le escribió a su chico hace nueve años, después de darse su segundo beso. Un escrito donde desvela cómo fueron sus inicios.

View this post on Instagram A post shared by RozalenMusic (@rozalenmusic) La tradición familiar que sigue Rozalén La cantante ha confesado que desde siempre en su familia se han cortado las uñas a los bebés cantando. Una tradición con las que aumentan las posibilidades de que la "nueva criatura salga cantarina".

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros siente que se hace mayor El hijo de Kiko Matamoros tiene ya 34 años, y parece que empieza a notarlos. Sin embargo, no pierde el sentido del humor y las ganas de hacer 'el tonto'. Una actitud que ha dejado reflejada con la secuencia de fotografías que ha subido en su Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio continúa con sus entrenamientos tras dar positivo en COVID La colaboradora está aprovechando sus días de confinamiento para ponerse a entrenar en casa. Un momento que ha aprovechado para presumir del gran tatuaje que se hizo con el nombre de su hijo.

View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian) Khloe Kardashian celebra el cumple de su hija por todo lo alto La 'celebrity' ha confesado que le encanta preparar grandes eventos y celebraciones. Por este motivo, aunque no ha podido invitar a todas las personas que le hubiese gustado por las restricciones sanitarias, no ha dudado en llenar su casa de globos para festejar el tercer cumpleaños de su pequeña.

Instagram Miguel Bernardeau confiesa que echa mucho de menos a Aitana El actor ha compartido un romántico 'storie' en sus redes sociales para confesarle a Aitana que tanto él, como el perro de la cantante, le echan mucho de menos.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa se deja llevar con un divertido baile La cantante ha compartido un vídeo en el que aparece disfrutando de la música con un divertido baile. La artista ha confesado que estos momentos son los que le dan la vida.

View this post on Instagram A post shared by Marisa Martín-Blázquez (@marisamartinblazquez) Marisa Martin muestra lo mucho que ha cambiado La colaboradora ha compartido tres fotografías en las que se le puede ver de más joven a más mayor. Una publicación donde ha aprovechado para hablar sobre el paso de tiempo.

View this post on Instagram A post shared by Katie Holmes (@katieholmes) Katie Holmes celebra el 15 cumpleaños de alguien muy especial La actriz ha compartido unas tiernas fotografías junto a su hija para felicitarle por su 15 cumpleaños. Un día muy especial para ella, que ha reconocido que no puede creerse que ya sea tan mayor.

View this post on Instagram A post shared by ΣƧƬΣFΛПIΛ💖 (@fanicarbaj) Fani y su gran unión con sus compañeras de 'LIDLT' La ex concursante ha compartido una bonita publicación donde reconoce el gran cariño que sigue teniendo por Fiama y Adelina, confesando que está orgullosa de tenerlas siempre a su lado.

View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Laura Escanes presume de familia feliz La 'influencer' ha compartido una tierna fotografía en la que se le puede ver disfrutando junto a Risto Mejide, Roma y el hijo del presentador con su anterior pareja. Un momento muy entrañable donde se les ve a los cuatro muy felices.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io