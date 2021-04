Instagram Miguel Bernardeau confiesa que echa mucho de menos a Aitana El actor ha compartido un romántico 'storie' en sus redes sociales para confesarle a Aitana que tanto él, como el perro de la cantante, le echan mucho de menos.

View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian) Khloe Kardashian celebra el cumple de su hija por todo lo alto La 'celebrity' ha confesado que le encanta preparar grandes eventos y celebraciones. Por este motivo, aunque no ha podido invitar a todas las personas que le hubiese gustado por las restricciones sanitarias, no ha dudado en llenar su casa de globos para festejar el tercer cumpleaños de su pequeña.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio continúa con sus entrenamientos tras dar positivo en COVID La colaboradora está aprovechando sus días de confinamiento para ponerse a entrenar en casa. Un momento que ha aprovechado para presumir del gran tatuaje que se hizo con el nombre de su hijo.

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros siente que se hace mayor El hijo de Kiko Matamoros tiene ya 34 años, y parece que empieza a notarlos. Sin embargo, no pierde el sentido del humor y las ganas de hacer 'el tonto'. Una actitud que ha dejado reflejada con la secuencia de fotografías que ha subido en su Instagram.

View this post on Instagram A post shared by RozalenMusic (@rozalenmusic) La tradición familiar que sigue Rozalén La cantante ha confesado que desde siempre en su familia se han cortado las uñas a los bebés cantando. Una tradición con las que aumentan las posibilidades de que la "nueva criatura salga cantarina".

