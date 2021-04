View this post on Instagram A post shared by Javier Calvo (@javviercalvo) La bonita historia de amor de los Javis Javi Calvo ha compartido la bonita carta de amor que le escribió a su chico hace nueve años, después de darse su segundo beso. Un escrito donde desvela cómo fueron sus inicios.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La gran transformación de Gisela la cantante ha decidido someterse a un gran cambio de 'look'. En concreto, ha decidido cortarse un poco el pelo y darle mucha más luminosidad aumentando su tono de rubio. Un cambio que le ha sentado de maravilla.

View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) Elsa Pataky posa junto a su doble La actriz ha mostrado quién es la persona que se encarga de doblarle en las escenas de acción. Una actriz con la que parece que se lleva de maravilla.

View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Nuria Roca, orgullosa de su marido La colaboradora ha anunciado que el libro que ha escrito Juan del Val ya va por su 10º edición. Una noticia que le ha emocionado y llenado de orgullo.

View this post on Instagram A post shared by PATRICIA PÉREZ (@patripereziglesias) Patri le dedica unas bonitas palabras a Lester Tras el duro golpe que vivió la pareja después del aborto natural que sufrieron, la pareja parece haber dedicado un tiempo a centrarse en ellos y compartir nuevos momentos llenos de diversión juntos.

