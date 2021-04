View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros y su bonito mensaje a su "hermana coñazo" Laura Matamoros no está pasando por un buen momento después de haber puesto fin a su relación con Benji. Ahora, su hermano ha querido alegrarle dedicándole una bonita publicación en la que se ve una fotografía de los dos cuando eran pequeños.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera recuerda su paso por 'Supervivientes' El hijo de Isabel Pantoja ha compartido una serie de fotografías para recordar cómo fue su paso por 'Supervivientes' y ha reconocido que sigue recordando el hambre que tenía siempre.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) Sandra Barneda y su mensaje a Rocío Carrasco La presentadora ha compartido una bonita fotografía en la que aparece junto a Rocío Carrasco. Una publicación con la que deja claro que ella sí que le cree.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) Kiko Matamoros comparte una bonita fotografía de su chica El colaborador ha compartido una fotografía de Marta López acompañada de un corazón. Para él, su chica se ha convertido en su mejor apoyo y la persona que ha estado con él en todo momento tras sus problemas de salud.

View this post on Instagram A post shared by Martina Klein (@martinakleinpro) Martina Klein y su "fallos" al hacerse un 'selfie' La modelo ha reconocido que al hacerse un 'selfie' no se ha dado cuenta de que llevaba el delantal de la cocina puesto. Sin embargo no ha dudado en compartirlo, y es que sale guapísima sin nada de maquillaje.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io