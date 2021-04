View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) Sonia Ferrer le dedica unas tiernas palabras a su policía La presentadora parece estar muy contenta con su nuevo chico, un policía al que se comió a besos en mitad de la calle. Fuera de sentirse avergonzada, Ferrer ha fardado de la buena pareja que hacen.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal y su esposa se dejan llevar por la pasión



El cantante se ha mostrado así de apasionado con su mujer Rosanna Zanetti. ¡Menudo lugar de ensueño ha escogido la parejita!

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón recuerda con unas emotivas palabras a su hijo



A punto de cumplirse un año de la triste muerte de Álex Lequio, la actriz ha querido enviarle un tierno mensaje, tanto a él como a su mascota, a través de las redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) Lolita recuerda su boda con Guillermo Furiase



La cantante no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar el aniversario de su boda con Guillermo Furiase. Pese a que la relación no llegó a buen puerto, la hija de Lola Flores le ha dedicado unas tiernas palabras de agradecimiento. ¡Ojalá todos los divorcios acabaran igual!

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela y la tierna foto de cuando era pequeña La cantante se define como toda una ‘animal lover’ y buena prueba de ello es esta fotografía en la que aparece en su más tierna infancia junto a su perrita Gris.

