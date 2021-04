View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera se cuela en una boda en Nepal El hijo de Isabel Pantoja ha puesto rumbo al país asiático para grabar una entrega del programa de aventuras de Jesús Calleja. Y nada más llegar, ¡ha acabado en mitad de una boda! ¿Le habrá gustado la experiencia?

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio, el mejor apoyo de Sergio Ramos El estado de salud de Sergio Ramos no está atravesando por su mejor momento, pero su esposa sabe muy bien cómo levantarle el ánimo colmándole de arrumacos y caricias.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja presume de las piernas de su tía Mientras la tonadillera se encuentra inmersa en las grabaciones de su próximo programa para Telecinco, su sobrina ha querido compartir una serie de fotografías de su tía para animarla en este nuevo reto. El look de Isabel no podría ser más impactante, pero todo se queda en nada si lo comparamos con sus estilizadas piernas.

Instagram Stories Julia Janeiro comparte una fotografía junto a sus padres Pese a que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario dedica única y exclusivamente su cuenta de Instagram para mostrar sus llamativos estilismos, ha querido tener un bonito gesto con sus padres al colgar un Stories para enviarles un claro y conciso mensaje.

