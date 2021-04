Instagram El dulce despertar de Paula Echevarría, con ojeras incluídas La actriz ha compartido una bonita fotografía junto a su pequeño. "Buenos días...Con ojeras, sin maquillaje, con filtro, sin peinar, con amor, mucho amor..", ha escrito junto a la bonita publicación.

Instagram Javier Ambrossi y su tierna felicitación a su hermana El actor ha querido celebrar el cumpleaños de su hermana, Macarena García, dedicándole un bonito mensaje. Un texto que ha ido acompañado de una tierna fotografía de los dos cuando eran pequeños.

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles y su bonito mensaje a Sandra por la visibilidad La colaboradora ha dedicado unas bonitas palabras a su chica y ha recordado la importancia de hacer visible que el amor existe en todas partes.

View this post on Instagram A post shared by Brad Pitt (@bradpittofflcial) Brad Pitt y su amor por Leonardo Di Caprio El actor ha compartido una fotografía junto a su compañero. "Bromance", ha escrito junto a la instantánea. Dejando claro que lo suyo con Leonardo es una auténtica unión de hermanos.

View this post on Instagram A post shared by Laura Pausini Official (@laurapausini) Laura Pausini, muy feliz tras cumplir un sueño La cantante ha expresado lo feliz que se siente después de haber podido participar en los Oscar. Un momento muy especial que siempre recordará con un gran cariño.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io