Instagram Stories Rosalía y Kylie, de comida en el restaurante de moda Nunca dejará de sorprendernos la fuerte amistad existente entre nuestra cantante más internacional y la benjamina del clan Kardashian. Pese a que parecen estar en la despensa de un bar de carretera, las inseparables amigas se han dejado ver en The Nice Guy, uno de los restaurantes italianos más exclusivos de Los Ángeles. ¿Quién dijo que estas dos estaban enfadadas?

Instagram Stories Eva González, feliz con sus pequeños agricultores La presentadora, montada en su tractor, ha pasado una divertida tarde de juegos en compañía de su hijo Cayetano, que cumplió 3 años el pasado 4 de marzo, y su sobrino Martín. Esta no es la primera vez que podemos ver al pequeño Cayetano realizando actividades agrícolas, y es que, al parecer, según ha confirmado su madre, es un apasionado del campo. ¿Habrá ido bien el día de cosecha?

View this post on Instagram A post shared by Jimena Coronado (@jimecoro) Joaquín Sabina, vacunado contra la Covid La esposa del aclamado cantante, Jimena Coronado, ha colgado una imagen en su cuenta de Instagram para mostrar cómo Joaquín Sabina recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. A su patente alegría se han unido un sinfín de amigos del artista, como son Dani Martín, Rozalén o Mara Barros.

View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) María Adánez celebra la llegada del mes de mayo La actriz, que cuenta los días para salir de cuentas, ha recibido como se merece a mayo, mes en el que nacerá su hijo primogénito, un niño al que llamará Claudio.

View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) Noelia López se despendola en primavera La modelo ha colgado en su cuenta de Instagram una curiosa fotografía en la que aparece con el torso desnudo en mitad de un precioso campo repleto de flores amarillas. ¡Esperemos que no sea alérgica al polen!

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) Sergio Ramos, a remejo Antes de disfrutar el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Osasuna, el defensa del club merengue se ha pegado un bañito en una piscina de agua fría, lo que nos permite ver su fibrada y tatuada anatomía.

View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) Amelia Bono, mañana rodeada de naturaleza La hija de José Bono ha disfrutado de la mañana del sábado en mitad del campo, donde se ha dejado ver rodeado de caballos, vacas y cabras.

Instagram Stories Violeta asusta a Fabio tras despertar de la anestesia La exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha sometido a una gastroscopia después de que en los últimos tiempos haya sufrido alguna que otra molestia por sus problemas de vesícula. Pese a que ella misma asegura que no es nada grave, tuvieron que ponerle anestesia general, algo que tenía muy preocupado a su novio, Fabio Colloricchio. Al despertar de la anestesia, con lágrimas en los ojos, Violeta ha aprovechado para dedicarle unas tiernas palabras a su chico: "Yo me quiero casar contigo, pasar mi vida contigo".

Instagram Stories Amor Romeira, la nueva mejor amiga de la sobrina de la reina Letizia La polémica sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo, se ha mudado a Madrid para intentar lograr su sueño de ser actriz. Desde hace un par de semanas no deja de aparecer en los medios, sorprendiendo ahora con una inesperada amistad con Amor Romeira. La sobrina de la monarca y la ex gran hermana pasaron la tarde del jueves juntas, paseando por la capital mientras lidiaban con los periodistas.

Instagram Stories La sorpresa de cumpleaños de Natalia Sánchez a Marc Clotet El actor Marc Clotet acaba de cumplir 41 años y su pareja, la también actriz Natalia Sánchez, le ha querido sorprender con una tarde cargada de actividades, desde un masaje hasta un spa, pasando por una suculenta cena en un de los restaurantes más de moda de Barcelona. ¡Así da gusto cumplir años!

Instagram Stories Ona Carbonell desvela si le gustaría tener más hijos Compaginar ser madre con el mundo laboral puede ser muy complicado. Buena prueba de ello la expresa la nadadora a través de sus redes sociales, dejando constancia de que amamantar a un niño durante un año puede suponer casi el mismo número de horas que trabajar a jornada completa. Cabe recordar que Carbonell, la cual dio a luz a su hijo primogénito, de nombre Kai, en agosto de 2020, se encuentra ahora preparándose para los Juegos Olímpicos de este año. ¿Se le habrán quitado las ganas de seguir aumentando la familia?

View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) El abrazo más tierno de Ana Boyer y su hijo La hija de Isabel Preysler no ha podido sucumbir a los encantos de sentir el cariño de su hijo primogénito, Miguel, fruto de su relación con el tenista Fernando Verdasco. ¡Y es que hay abrazos que son difíciles de olvidar!

View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) Penélope Cruz celebra su cumpleaños al lado de Pedro Almodóvar La internacional actriz acaba de cumplir 47 años, una fecha que ha coincidido con el rodaje de su nueva película junto a Pedro Almodóvar, ‘Madres paralelas’. Orgullosa de compartir un día tan especial junto al director, Penélope le ha enviado unas tiernas palabras a través de su cuenta de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Veronica Blume (@veroblume) Verónica Blume de joven La modelo ha compartido una bonita fotografía para mostrar cómo era cuando tenía 17 años y ha desvelado cómo pensaba en aquel momento.

View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) Thalia desvela dónde encuentra la inspiración La cantante ha confesado que ella necesita tener un tiempo para desayunar, ya que este es el momento en el que más inspirada se encuentra para crear nuevas cosas.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) Carla Barber y su enigmático mensaje La novia de Diego Matamoros ha compartido un mensaje que ha hecho saltar todas las alarmas. Lo cierto es que existen muchos rumores sobre una supuesta separación de la pareja, unas especulaciones que se han acrecentado con su última publicación.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) Shakira vuelve a ser una niña La cantante ha lucido un 'look' de lo más juvenil para anunciar que está preparada para dejar su casa e ir a su primera sesión en el estudio y encontrarse con grandes colaboraciones. ¿Qué sorpresas nos tendrá preparadas?

Instagram Raquel Mosquera regresa a las redes sociales La peluquera ha vuelto después de tener que ser ingresada por un brote psicótico. Ahora, ha confesado a sus seguidores que ya se encuentra muy recuperada. "Estoy bien, me encuentro bien, muy fuerte y con mucha ilusión!!!Deciros que vuelvo a ser, la Raquel de siempre!!!guerrera y con buen corazón!!!".

Instagram Belén Esteban recuerda a su padre con un conmovedor mensaje La colaboradora de 'Sálvame' ha dedicado unas palabras a su padre a través de sus redes sociales para recordar que hace 15 años que ya no está con ella y le ha mandado un mensaje lleno de amor.

View this post on Instagram A post shared by ⚡️ ʜᴜɢᴏ ᴘᴀᴢ ⚡️ (@hugopaz4) Hugo Paz y Marina, vacaciones en el paraíso Tras decidir irse a vivir juntos, la pareja ha decidido realizar un romántico viaje a Cancún donde ambos están disfrutando de unos días de relax.

View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) Chris Hemsworth encuentra la forma de calmar a sus hijos El actor ha mostrado a través de sus redes sociales un divertido baile en el que muestra la fórmula perfecta para conseguir que sus hijos se cansen y estén después más calmados.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Anthony Hopkins y su divertido baile junto a Salma Hayek El actor ha celebrado el Oscar que el han dado por su papel en la película de 'El padre' realizando un divertido baila junto a su compañera y amiga Salma Hayek.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal intenta aprender a bailar con su hija El cantante ha mostrado cómo intenta aprender un poco de técnica junto a su hija, aunque parece que, de momento, no le sale del todo bien.

View this post on Instagram A post shared by RozalenMusic (@rozalenmusic) Rozalen, muy feliz junto a Antonio Banderas La cantante ha compartido orgullosa una fotografía junto a Antonio Banderas, dejando claro lo feliz que se siente de haberle conocido. ¿Estarán planeando un nuevo proyecto juntos?

View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) Adriana Abenia comparte una fotografía muy sensual La presentadora ha compartido una fotografía muy sexy a través de sus redes sociales donde aparece prácticamente sin ropa y en la que ha pedido a sus seguidores que le ayuden a elegir un título.

View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) María Patiño comparte una fotografía inédita de su boda La colaboradora se casó por sorpresa con su pareja en 2019. Hasta ahora, ha compartido muy pocas fotografías sobre este momento, ya que le gusta mantener su vida privada al margen de los medios. Sin embargo, ahora ha sorprendido mostrando otra bonita fotografía de este romántico momento.

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera celebra sus 12 años en 'Sálvame' La presentadora ha recordado cómo fueron sus inicios en el programa y ha celebrado el aniversario de 'Sálvame' con una fotografía de ella cuando todavía estaba detrás de las cámaras dirigiendo.

View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne) Bella Thorne que se casa el mismo día que su madre La actriz ha sorprendido confesando que ha decidido comprometerse con su pareja el mismo día que su madre lo ha hecho con su novio. Bella Thoren ha anunciado muy feliz que ahora se disponen a celebrar una boda conjunta.

View this post on Instagram A post shared by Laura Pausini Official (@laurapausini) Laura Pausini, muy feliz tras cumplir un sueño La cantante ha expresado lo feliz que se siente después de haber podido participar en los Oscar. Un momento muy especial que siempre recordará con un gran cariño.

View this post on Instagram A post shared by Brad Pitt (@bradpittofflcial) Brad Pitt y su amor por Leonardo Di Caprio El actor ha compartido una fotografía junto a su compañero. "Bromance", ha escrito junto a la instantánea. Dejando claro que lo suyo con Leonardo es una auténtica unión de hermanos.

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles y su bonito mensaje a Sandra por la visibilidad La colaboradora ha dedicado unas bonitas palabras a su chica y ha recordado la importancia de hacer visible que el amor existe en todas partes.

Instagram Javier Ambrossi y su tierna felicitación a su hermana El actor ha querido celebrar el cumpleaños de su hermana, Macarena García, dedicándole un bonito mensaje. Un texto que ha ido acompañado de una tierna fotografía de los dos cuando eran pequeños.

Instagram El dulce despertar de Paula Echevarría, con ojeras incluídas La actriz ha compartido una bonita fotografía junto a su pequeño. "Buenos días...Con ojeras, sin maquillaje, con filtro, sin peinar, con amor, mucho amor..", ha escrito junto a la bonita publicación.

