View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne) Bella Thorne que se casa el mismo día que su madre La actriz ha sorprendido confesando que ha decidido comprometerse con su pareja el mismo día que su madre lo ha hecho con su novio. Bella Thoren ha anunciado muy feliz que ahora se disponen a celebrar una boda conjunta.

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera celebra sus 12 años en 'Sálvame' La presentadora ha recordado cómo fueron sus inicios en el programa y ha celebrado el aniversario de 'Sálvame' con una fotografía de ella cuando todavía estaba detrás de las cámaras dirigiendo.

View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) María Patiño comparte una fotografía inédita de su boda La colaboradora se casó por sorpresa con su pareja en 2019. Hasta ahora, ha compartido muy pocas fotografías sobre este momento, ya que le gusta mantener su vida privada al margen de los medios. Sin embargo, ahora ha sorprendido mostrando otra bonita fotografía de este romántico momento.

View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) Adriana Abenia comparte una fotografía muy sensual La presentadora ha compartido una fotografía muy sexy a través de sus redes sociales donde aparece prácticamente sin ropa y en la que ha pedido a sus seguidores que le ayuden a elegir un título.

View this post on Instagram A post shared by RozalenMusic (@rozalenmusic) Rozalen, muy feliz junto a Antonio Banderas La cantante ha compartido orgullosa una fotografía junto a Antonio Banderas, dejando claro lo feliz que se siente de haberle conocido. ¿Estarán planeando un nuevo proyecto juntos?

