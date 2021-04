Instagram Belén Esteban recuerda a su padre con un conmovedor mensaje La colaboradora de 'Sálvame' ha dedicado unas palabras a su padre a través de sus redes sociales para recordar que hace 15 años que ya no está con ella y le ha mandado un mensaje lleno de amor.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal intenta aprender a bailar con su hija El cantante ha mostrado cómo intenta aprender un poco de técnica junto a su hija, aunque parece que, de momento, no le sale del todo bien.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Anthony Hopkins y su divertido baile junto a Salma Hayek El actor ha celebrado el Oscar que el han dado por su papel en la película de 'El padre' realizando un divertido baila junto a su compañera y amiga Salma Hayek.

View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) Chris Hemsworth encuentra la forma de calmar a sus hijos El actor ha mostrado a través de sus redes sociales un divertido baile en el que muestra la fórmula perfecta para conseguir que sus hijos se cansen y estén después más calmados.

View this post on Instagram A post shared by ⚡️ ʜᴜɢᴏ ᴘᴀᴢ ⚡️ (@hugopaz4) Hugo Paz y Marina, vacaciones en el paraíso Tras decidir irse a vivir juntos, la pareja ha decidido realizar un romántico viaje a Cancún donde ambos están disfrutando de unos días de relax.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io