Instagram Raquel Mosquera regresa a las redes sociales La peluquera ha vuelto después de tener que ser ingresada por un brote psicótico. Ahora, ha confesado a sus seguidores que ya se encuentra muy recuperada. "Estoy bien, me encuentro bien, muy fuerte y con mucha ilusión!!!Deciros que vuelvo a ser, la Raquel de siempre!!!guerrera y con buen corazón!!!".

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) Shakira vuelve a ser una niña La cantante ha lucido un 'look' de lo más juvenil para anunciar que está preparada para dejar su casa e ir a su primera sesión en el estudio y encontrarse con grandes colaboraciones. ¿Qué sorpresas nos tendrá preparadas?

View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) Carla Barber y su enigmático mensaje La novia de Diego Matamoros ha compartido un mensaje que ha hecho saltar todas las alarmas. Lo cierto es que existen muchos rumores sobre una supuesta separación de la pareja, unas especulaciones que se han acrecentado con su última publicación.

View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) Thalia desvela dónde encuentra la inspiración La cantante ha confesado que ella necesita tener un tiempo para desayunar, ya que este es el momento en el que más inspirada se encuentra para crear nuevas cosas.

View this post on Instagram A post shared by Veronica Blume (@veroblume) Verónica Blume de joven La modelo ha compartido una bonita fotografía para mostrar cómo era cuando tenía 17 años y ha desvelado cómo pensaba en aquel momento.

