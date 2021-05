MTMAD Recibidor. Melodie recibía a las cámaras de MTMAD en el recibidor de su casa vestida con un pantalón de traje rosa y un top en el mismo color. La joven ha explicado que a ella le encantan las cosas minimalistas y que el blanco es el color predominante en su casa.

MTMAD La cocina. Una vez dentro de su casa y tras pasar por la estancia principal se encuentra la cocina. Entera de blanco y con la mesa en en negro, la pureza es

MTMAD Su cuarto de baño. La influencer también ha enseñado la parte más íntima de su hogar, un baño en el que destacan las líneas simples y el blanco y el gris.

MTMAD Habitación de invitados. La concursante de 'La isla de las tentaciones' tiene tres cuartos en su casa, uno que hace la habitación de vestidor, otro de su habitación principal y este que es el de invitados.

Salón. El salón vuelve a ser blanco y con líneas simples. El minimalismo impera en la casa de Melodie salvo por algunos cuadros que siguen siendo en tonos neutros.

El sofá. Un gran sofá preside la zona de descanso de la casa de Melodie en color azul oscuro decorado con cojines rosas, grises y de la misma tonalidad del sofá de tres plazas.

Comedor. Sillas de estilo nórdico con una mesa ovalada de madera y una lámpara de rafia son los principales elementos que componen la zona de comedor de la casa de Melodie.

La habitación. Tiene muchos espejos y una gran cama. Sin duda, una zona pensada para el relax.

