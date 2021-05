Instagram Stories Rosalía y Kylie, de comida en el restaurante de moda Nunca dejará de sorprendernos la fuerte amistad existente entre nuestra cantante más internacional y la benjamina del clan Kardashian. Pese a que parecen estar en la despensa de un bar de carretera, las inseparables amigas se han dejado ver en The Nice Guy, uno de los restaurantes italianos más exclusivos de Los Ángeles. ¿Quién dijo que estas dos estaban enfadadas?

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) Sergio Ramos, a remejo Antes de disfrutar el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Osasuna, el defensa del club merengue se ha pegado un bañito en una piscina de agua fría, lo que nos permite ver su fibrada y tatuada anatomía.

View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) Noelia López se despendola en primavera La modelo ha colgado en su cuenta de Instagram una curiosa fotografía en la que aparece con el torso desnudo en mitad de un precioso campo repleto de flores amarillas. ¡Esperemos que no sea alérgica al polen!

View this post on Instagram A post shared by Jimena Coronado (@jimecoro) Joaquín Sabina, vacunado contra la Covid La esposa del aclamado cantante, Jimena Coronado, ha colgado una imagen en su cuenta de Instagram para mostrar cómo Joaquín Sabina recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. A su patente alegría se han unido un sinfín de amigos del artista, como son Dani Martín, Rozalén o Mara Barros.

Instagram Stories Eva González, feliz con sus pequeños agricultores La presentadora, montada en su tractor, ha pasado una divertida tarde de juegos en compañía de su hijo Cayetano, que cumplió 3 años el pasado 4 de marzo, y su sobrino Martín. Esta no es la primera vez que podemos ver al pequeño Cayetano realizando actividades agrícolas, y es que, al parecer, según ha confirmado su madre, es un apasionado del campo. ¿Habrá ido bien el día de cosecha?

View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) María Adánez celebra la llegada del mes de mayo La actriz, que cuenta los días para salir de cuentas, ha recibido como se merece a mayo, mes en el que nacerá su hijo primogénito, un niño al que llamará Claudio.

View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) Amelia Bono, mañana rodeada de naturaleza La hija de José Bono ha disfrutado de la mañana del sábado en mitad del campo, donde se ha dejado ver rodeado de caballos, vacas y cabras.

