Instagram Stories Rocío Flores se lo pasa en grande junto a los suyos Pese a que asegura estar pasando por un mal momento debido al cruce de acusaciones que está teniendo con su madre, Rocío Flores ha aprovechado el buen tiempo para escaparse junto a su novio, Manuel Bedmar, y su hermano David a una fiesta de corte infantil que se ha celebrado en Málaga. Entre las muchas actividades, Rocío ha mostrado cómo han acabado sus acompañantes después de disfrutar de un baño de espuma.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Preysler (@isabelpreysler) Isabel Preysler no se olvida de su hijo El pasado sábado 8 de mayo, Julio Iglesias cumplió 46 primaveras. Una fecha marcada en el calendario que Isabel Preysler no ha querido dejar pasar, felicitándole a través de las redes sociales con una bonita estampa en la que la socialité aparece mirando al cantante con ojos de admiración.

View this post on Instagram A post shared by Marta Sánchez (@martisimasanchez) Marta Sánchez está de celebración La cantante tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de autofelicitarse por su 55 cumpleaños. Aparte de su largo mensaje de agradecimiento, la cantante ha posado luciendo la mejor de las sonrisas mientras sopla las velas de la tarta. ¿Qué deseo habrá pedido?

View this post on Instagram A post shared by Almudena Martínez (@chiquigh10) Chiqui se marca su primer posado veraniego Almudena Martínez, más conocida como Chiqui, al igual que el resto de mortales está como loca porque llegue el veranito y poder recuperar poco a poco, siempre y cuando lo permita el dichoso Covid, su vida social. Por ello, para dar la bienvenida a la época estival y a petición de sus seguidores, la que fuera concursante de ‘GH’’ se ha marcado un posado en bañador.

View this post on Instagram A post shared by Vanesa Lorenzo (@vanesalorenzo_) Vanesa Lorenzo, a remojo Y de un posado veraniego nos vamos a otro. Vanesa Lorenzo ha colgado un par de fotografías disfrutando de las cálidas aguas de Cala Torta (Mallorca). Ataviada con un bikini, la modelo asegura estar en el ‘paraíso’ mientras disfruta de un fin de semana con amigas.

View this post on Instagram A post shared by ADARA MOLINERO (@adara_molinero) Adara Molinero y su look nupcial La concursante de ‘Gran Hermano’ ha sorprendido a sus seguidores con el original look que ha lucido en una boda de la promete llevarse ‘recuerdos muy bonitos’.

View this post on Instagram A post shared by The Comoonity (@marta_abril) Marta Abril dice fuera complejos. La hermana de Álvaro Morata ha compartido una imagen con la que quiere dejar claro que los complejos ya no tienen cabida en su vida.

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) Alessandro Lequio recuerda a su hijo. El colaborador de televisión ha querido recordar un día más a su hijo en redes sociales y ha colgado una imagen conmovedora y muy nostálgica de la graduación de su hijo junto a Ana Obregón con un título que nos ha hecho reflexionar: "Dimos la vida por sentado".

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina Rodíguez presume de avión privado. La chica de Cristiano Ronaldo ha compartido una imagen junto a su chico en la que presumen de cama en el avión privado del astro del fútbol.

View this post on Instagram A post shared by M A Y 🖤 (@maii_rg) Mayka presume de cochazo y cuerpazo. La concursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una imagen en la que aparece presumiendo de cochazo y cuerpazo junto a un Ferrari.

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) El reencuentro entre Nagore Robles y Toñi Moreno. La presentadora andaluza ha vuelto a Mediaset y se ha encontrado en los pasillos de la cadena privada con su gran amiga Nagore, para la que solo tiene buenas palabras "es tan difícil conocer a gente que te llene de energía bonita.... te quiero amiga, aprendo de ti, de escucharte, de aceptar tus sabios consejos...".

View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Paz Padilla disfruta firmando sus libros La presentadora ha mostrado lo feliz y orgullosa que se siente de poder estar firmando el libro que acaba de publicar llamado 'El humor de mi vida".

View this post on Instagram A post shared by Demi Moore (@demimoore) Así se enteró Demi Moore de que su hija se casaba La actriz ha compartido dos fotografías con las que muestra cómo su hija le anunció que se casaba a través de una videollamada.

View this post on Instagram A post shared by ΣƧƬΣFΛПIΛ💖 (@fanicarbaj) Fani ya ha estrenado el bañador Se acerca el buen tiempo y algunas famosas como Fani ya han comenzado a posar con bañadores para dar la bienvenida a las altas temperaturas.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni recuerda su romántica pedida de mano La italiana ha compartido un emotivo vídeo donde recuerda cómo fue la romántica sorpresa que le dio su chico para pedirle que se casara con ella.

Instagram Kiko Rivera pide perdón a su prima El Dj ha decidido utilizar sus redes sociales para pedir perdón a su prima Anabel Pantoja por haber dejado de seguirle y haber dicho que no quería volver a saber nada de ella.

View this post on Instagram A post shared by Mark Wahlberg (@markwahlberg) Mark Wahlberg y su increíble transformación El actor ha tenido que engordar nueve kilos para su próxima película y ha querido compartir con sus seguidores el increíble cambio físico al que ha tenido que someterse.

Instagram Chelo García-Cortés ya está vacunada La colaboradora ha compartido una publicación en la que confiesa lo feliz que se siente después de haber recibido la primera dosis contra el COVID. "Me encuentro muy bien y no he tenido ningún síntoma negativo", ha aclarado.

View this post on Instagram A post shared by LA REBE (@rebejimenezgipsykings) La Rebe muestra algunos detalles de su boda La Rebe ha compartido un vídeo donde muestra un poco de cómo iba vestida para su gran boda. Un momento muy esperado que parece que por fin ha llegado.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernández ya iba con mascarilla hace 12 años El colaborador ha celebrado los 12 años que cumple 'Sálvame' mostrando cómo hace 12 años él ya llevaba mascarilla, aunque por motivos muy diferentes.

View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith) Will Smith muestra su cuerpo tras engordar varios kilos Con el tono de humor que tanto le caracteriza, el actor ha mostrado a sus seguidores lo mucho que ha cambiado compartiendo un vídeo en calzoncillos.

Instagram Belén Esteban comparte su voto La colaboradora no ha dudado en mostrar a través de sus redes sociales que ya ha ido a votar en Madrid con una fotografía donde se le ve depositando su sobre.

View this post on Instagram A post shared by Alex Gonzalez (@alexgonzalezact) Álex González revoluciona las redes sociales El actor ha compartido una fotografía con la que ha conseguido conquistar a todos sus seguidores. Parece que para él ya ha llegado el verano y ha compartido una publicación donde luce tipazo en el mar.

View this post on Instagram A post shared by Beatriz Rico (@beatriz_rico_oficial) Beatriz Rico ya está vacunada contra el COVID La actriz ha compartido un vídeo en el que muestra cómo ha recibido la vacuna contra el coronavirus y ha reconocido que se siente muy feliz de poder haber recibido ya la dosis correspondiente.

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles nos sorprende con una gran receta La colaboradora ha compartido una gran receta para hacer en casa muy fácil y sana. Parece que la novia de Sandra Barneda se está convirtiendo en toda una cocinillas y no duda en compartirlo con sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El enigmático mensaje de Kiko Rivera El DJ ha compartido una publicación con la que deja claro que está dispuesto a tomar decisiones difíciles por su bienestar. Un mensaje que podría hacer referencia al último anuncio que ha hecho y en el que dejaba claro que ya no quiere seguir a su prima Anabel en redes porque no le aporta nada.

View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) Elsa Pataky y Chris Hemsworth se convierten en los reyes de la pista La pareja ha organizado una espectacular fiesta en la que todo el mundo tenía que ir vestido de blanco. Y como buenos anfitriones, han querido deleitar a sus invitados con un baile. Eso sí nada de vals ni estilos clásicos, ellos son más de mover las caderas a ritmo de The Teskey Brothers. “Con esos movimientos de baile, ¿quién podría decir que no?”, comenta la actriz.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) El regalo de Tamara Falcó a Isabel Preysler por el Día de la Madre Isabel Preysler tendrá tantas cosas que muchas veces sus allegados no sabrán qué regalarle. Sin embargo, a veces no hace mucho calentarse la cabeza para acertar con una celebrity de su categoría, algo de lo que es consciente su hija Tamara, quien le ha regalo un simple ramo de flores para el Día de la Madre.

View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) Katy Perry se convierte en Campanilla Por todos es sabido que a la diva del pop no hay cosa que le pueda gustar más que disfrazarse. Por ello. no creemos que le haya costado mucho convertirse en la conocida amiga de Peter Pan para la noche especial Disney que organizó ‘American Idol’.

View this post on Instagram A post shared by Ó S C A R C A S A S (@oscar_casas_) Óscar Casas farda de abdominales El hermano de Mario Casas compite con este por ver quién de los dos levanta más pasiones. Dispuesto a subir la temperatura de sus seguidores, Óscar Casas se ha valido de una serie de fotografías sin camiseta delante de un espejo para revolucionar las redes. “Rajaaaaaaaaaao”, le ha comentado su conocido hermano.

View this post on Instagram A post shared by Fabbio (@fabio_colloricchio) Fabio también se anima a enseñar carne Y de un cuerpo de escándalo pasamos a otro. El novio de Violeta Mangriñán, no sabemos si por envidia del posado de Casas, se ha marcado su particular desnudo delante del espejo. Y es que, como él bien dice, estamos deseando que llegue el veranito y poder despojarnos de tanta ropa (y si se tiene esa anatomía, mejor que mejor).

