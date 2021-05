View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) Katy Perry se convierte en Campanilla Por todos es sabido que a la diva del pop no hay cosa que le pueda gustar más que disfrazarse. Por ello. no creemos que le haya costado mucho convertirse en la conocida amiga de Peter Pan para la noche especial Disney que organizó ‘American Idol’.

View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) Elsa Pataky y Chris Hemsworth se convierten en los reyes de la pista La pareja ha organizado una espectacular fiesta en la que todo el mundo tenía que ir vestido de blanco. Y como buenos anfitriones, han querido deleitar a sus invitados con un baile. Eso sí nada de vals ni estilos clásicos, ellos son más de mover las caderas a ritmo de The Teskey Brothers. “Con esos movimientos de baile, ¿quién podría decir que no?”, comenta la actriz.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) El regalo de Tamara Falcó a Isabel Preysler por el Día de la Madre Isabel Preysler tendrá tantas cosas que muchas veces sus allegados no sabrán qué regalarle. Sin embargo, a veces no hace mucho calentarse la cabeza para acertar con una celebrity de su categoría, algo de lo que es consciente su hija Tamara, quien le ha regalo un simple ramo de flores para el Día de la Madre.

View this post on Instagram A post shared by Ó S C A R C A S A S (@oscar_casas_) Óscar Casas farda de abdominales El hermano de Mario Casas compite con este por ver quién de los dos levanta más pasiones. Dispuesto a subir la temperatura de sus seguidores, Óscar Casas se ha valido de una serie de fotografías sin camiseta delante de un espejo para revolucionar las redes. “Rajaaaaaaaaaao”, le ha comentado su conocido hermano.

View this post on Instagram A post shared by Fabbio (@fabio_colloricchio) Fabio también se anima a enseñar carne Y de un cuerpo de escándalo pasamos a otro. El novio de Violeta Mangriñán, no sabemos si por envidia del posado de Casas, se ha marcado su particular desnudo delante del espejo. Y es que, como él bien dice, estamos deseando que llegue el veranito y poder despojarnos de tanta ropa (y si se tiene esa anatomía, mejor que mejor).

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io