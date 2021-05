View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El enigmático mensaje de Kiko Rivera El DJ ha compartido una publicación con la que deja claro que está dispuesto a tomar decisiones difíciles por su bienestar. Un mensaje que podría hacer referencia al último anuncio que ha hecho y en el que dejaba claro que ya no quiere seguir a su prima Anabel en redes porque no le aporta nada.

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles nos sorprende con una gran receta La colaboradora ha compartido una gran receta para hacer en casa muy fácil y sana. Parece que la novia de Sandra Barneda se está convirtiendo en toda una cocinillas y no duda en compartirlo con sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Beatriz Rico (@beatriz_rico_oficial) Beatriz Rico ya está vacunada contra el COVID La actriz ha compartido un vídeo en el que muestra cómo ha recibido la vacuna contra el coronavirus y ha reconocido que se siente muy feliz de poder haber recibido ya la dosis correspondiente.

View this post on Instagram A post shared by Alex Gonzalez (@alexgonzalezact) Álex González revoluciona las redes sociales El actor ha compartido una fotografía con la que ha conseguido conquistar a todos sus seguidores. Parece que para él ya ha llegado el verano y ha compartido una publicación donde luce tipazo en el mar.

Instagram Belén Esteban comparte su voto La colaboradora no ha dudado en mostrar a través de sus redes sociales que ya ha ido a votar en Madrid con una fotografía donde se le ve depositando su sobre.

