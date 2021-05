View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith) Will Smith muestra su cuerpo tras engordar varios kilos Con el tono de humor que tanto le caracteriza, el actor ha mostrado a sus seguidores lo mucho que ha cambiado compartiendo un vídeo en calzoncillos.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernández ya iba con mascarilla hace 12 años El colaborador ha celebrado los 12 años que cumple 'Sálvame' mostrando cómo hace 12 años él ya llevaba mascarilla, aunque por motivos muy diferentes.

View this post on Instagram A post shared by LA REBE (@rebejimenezgipsykings) La Rebe muestra algunos detalles de su boda La Rebe ha compartido un vídeo donde muestra un poco de cómo iba vestida para su gran boda. Un momento muy esperado que parece que por fin ha llegado.

Instagram Chelo García-Cortés ya está vacunada La colaboradora ha compartido una publicación en la que confiesa lo feliz que se siente después de haber recibido la primera dosis contra el COVID. "Me encuentro muy bien y no he tenido ningún síntoma negativo", ha aclarado.

View this post on Instagram A post shared by Mark Wahlberg (@markwahlberg) Mark Wahlberg y su increíble transformación El actor ha tenido que engordar nueve kilos para su próxima película y ha querido compartir con sus seguidores el increíble cambio físico al que ha tenido que someterse.

