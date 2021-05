Instagram Kiko Rivera pide perdón a su prima El Dj ha decidido utilizar sus redes sociales para pedir perdón a su prima Anabel Pantoja por haber dejado de seguirle y haber dicho que no quería volver a saber nada de ella.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni recuerda su romántica pedida de mano La italiana ha compartido un emotivo vídeo donde recuerda cómo fue la romántica sorpresa que le dio su chico para pedirle que se casara con ella.

View this post on Instagram A post shared by ΣƧƬΣFΛПIΛ💖 (@fanicarbaj) Fani ya ha estrenado el bañador Se acerca el buen tiempo y algunas famosas como Fani ya han comenzado a posar con bañadores para dar la bienvenida a las altas temperaturas.

View this post on Instagram A post shared by Demi Moore (@demimoore) Así se enteró Demi Moore de que su hija se casaba La actriz ha compartido dos fotografías con las que muestra cómo su hija le anunció que se casaba a través de una videollamada.

View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Paz Padilla disfruta firmando sus libros La presentadora ha mostrado lo feliz y orgullosa que se siente de poder estar firmando el libro que acaba de publicar llamado 'El humor de mi vida".

