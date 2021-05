Un edificio de 20 plantas Vanguard Properties Cristiano Ronaldo ha adquirido el ático de este edificio situado en el número 203 de la Rua Castilho, en un edificio de 20 plantas y 14 apartamentos. Es la última planta.

¿Un salón o un estadio de fútbol? Vanguard Properties Pensado para hacer grandes celebraciones, cuando la pandemia lo permita, en el salón gana protagonismo el color beige. Algunos detalles en bronce dan un toque más cálido a esta estancia, con amplias zonas de sofás, butacones y chimenea. Hasta tiene un billar. Dispone de unas impresionantes vistas a la ciudad, como todo el ático, que se halla en un edificio de 20 plantas.

Una infinity pool Vanguard Properties En una vivienda de estas características no podía faltar la piscina privada, que se funde con el ‘skyline’ de la capital lusa, con vistas al río Tajo. Esperemos que Georgina nos regale allí algunos de sus gloriosas imágenes en bikini…

Su 'terracita' Vanguard Properties Parece un palacio. El que pudiera convertirse en el nuevo domicilio de la familia (el contrato de Cristiano en Turín acaba en verano de 2022, pero ya se habla de una posible marcha en julio) tiene todas las comodidades. Y, sobre todo, mucha luz y amplitud, con espacios diáfanos y columnas de mármol que otorgan a la espaciosa terraza la apariencia de un mirador.

Tres suites Vanguard Properties El ático de Cristiano Ronaldo en Lisboa dispone de tres espectaculares dormitorios con unas vistas alucinantes.

El dormitorio principal Vanguard Properties En el amplio dormitorio principal predominan los colores grises y blancos. Una suite principal con acceso directo a la terraza y con un baño contiguo en mármol blanco y veteado, con jacuzzi y ducha. También tiene un vestidor y un pequeño salón.

Un baño con clase Vanguard Properties La suite principal tiene un baño contiguo en mármol blanco y veteado con una espectacular bañera exenta con vistas a la ciudad.

Una cocina equipada Vanguard Properties Minimalista. Así podría definirse la moderna cocina, sin tiradores y toda en blanco, a excepción del horno y los muebles del office, que se atisba al fondo. Ideal para los desayunos con los más pequeños de la casa.

Un gimnasio equipado Vanguard Properties Tanto Cristiano como Georgina cuidan mucho su físico. Él está obligado por su profesión de futbolista y ella por su trabajo como influencer. A buen seguro que pasarán mucho tiempo en este gimnasio, tanto o más que Sergio Ramos y Pilar Rubio en el suyo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io