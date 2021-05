nagore robles y toñi moreno se reencuentran por sorpresa

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) El reencuentro entre Nagore Robles y Toñi Moreno. La presentadora andaluza ha vuelto a Mediaset y se ha encontrado en los pasillos de la cadena privada con su gran amiga Nagore, para la que solo tiene buenas palabras "es tan difícil conocer a gente que te llene de energía bonita.... te quiero amiga, aprendo de ti, de escucharte, de aceptar tus sabios consejos...".

View this post on Instagram A post shared by M A Y 🖤 (@maii_rg) Mayka presume de cochazo y cuerpazo. La concursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una imagen en la que aparece presumiendo de cochazo y cuerpazo junto a un Ferrari.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina Rodíguez presume de avión privado. La chica de Cristiano Ronaldo ha compartido una imagen junto a su chico en la que presumen de cama en el avión privado del astro del fútbol.

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) Alessandro Lequio recuerda a su hijo. El colaborador de televisión ha querido recordar un día más a su hijo en redes sociales y ha colgado una imagen conmovedora y muy nostálgica de la graduación de su hijo junto a Ana Obregón con un título que nos ha hecho reflexionar: "Dimos la vida por sentado".

View this post on Instagram A post shared by The Comoonity (@marta_abril) Marta Abril dice fuera complejos. La hermana de Álvaro Morata ha compartido una imagen con la que quiere dejar claro que los complejos ya no tienen cabida en su vida.

