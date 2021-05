View this post on Instagram A post shared by SKIMS (@skims) Kim Kardashian: fajas reductoras En 2020, la socialité lanzó al mercado la marca de ropa interior Skims, en la que aparte de fajas reductoras para moldear la figura, podemos encontrar otros productos como pijamas o zapatillas de estar por casa. El resultado: sold out en cuestión de horas.

View this post on Instagram A post shared by KIDS SUPPLY (@thekidssupply) Kim Kardashian piensa en los peques de la casa ¿Quieres vestir a tus hijos con algo de la Kardashian? Pues que sepas que Kim tiene varias marcas de ropa para niños, siendo la más popular ‘The Kids Supply’.

View this post on Instagram A post shared by KKW BEAUTY (@kkwbeauty) Kim Kardashian: línea de belleza En junio de 2017 revolucionó el mundo de la cosmética con KKW Beauty, marca contenedor en la que de manera semanal se añaden un buen número de nuevos productos.

View this post on Instagram A post shared by KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance) Kim Kardashian: perfumes Bajo la marca KKW Fragrance, Kim ha lanzado más de una docena de fragancias.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian: miscelánea de productos Los negocios de Queen K son de lo más eclécticos, así que lo mismo presta su nombre a unos emoticonos que a unos juegos de mesa. El caso es tener algo de la Kardashian…

View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) Los consejitos de Kourtney Kardashian En 2018, la mayor de las hermanas publicó el primer post de su propia web en la que da consejos de absolutamente todo: belleza, alimentación, bienestar, maternidad… Aparte de por las visitas, Kourtney se embolsa grandes cantidades de dinero por la tienda online en la que se ofrecen productos relacionados.

Gregg DeGuire Getty Images Las Kardashian: literatura No hay fenómeno mediático que no cuente con su propia colección de libros, ya sean oficiales o extraoficiales. Las hermanas han firmado un buen número de obras, siendo una de las más pintorescas ‘Kardashian Konfidential’, libro en el que Kim, Kourtney y Khloé recogen sus secretos sexuales. Por su parte, Kim sacó en 2015 un libro de más de 300 páginas en el que solo se podían ver selfies de ella. ¿El nombre de esta obra magna? ‘Selfish’.

View this post on Instagram A post shared by GOOD AMERICAN (@goodamerican) Khloé Kardashian: la reina del vaquero En 2016 se puso a la venta su primera colección de vaqueros bajo el nombre de Good American. El resultado: facturó más de un millón de dólares en tan solo un día.

NBC Getty Images Khloé Kardashian vuela alto por separado A lo largo de los años hemos podido ver como la mediana de las Kardashian sube y baja de peso con gran facilidad. Esto la ha convertido en una especie de gurú que da consejos sobre cómo deshacerte de los kilos de más a discreción, ya sea abordando este tema en su propio reality o a través de una serie de libros

View this post on Instagram A post shared by Kendall (@kendalljenner) Kendall Jenner, modelo más que cotizada Kendall es la única de la familia que tiene una profesión conocida o, al menos, bien definida: modelo. La joven se ha convertido en la reina de las pasarelas, trabajando para diseñadores tan prestigiosos como Balenciaga o prestando su imagen a campañas de publicidad de marcas tan conocidas como Pepsi.

View this post on Instagram A post shared by 818 (@drink818) Kendall Jenner, experta en bebidas espirituosas Según su versión, la modelo lleva cuatro años trabajando en 818, su propia marca de tequila.

View this post on Instagram A post shared by Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) Kylie Jenner: la estrella emergente Aunque en un primer momento nadie apostaba un duro por ella, la benjamina del clan es la que más rédito está sacando de la fama conseguida. En menos de seis años, no hay producto de belleza que lance al mercado a través de Kylie Cosmetics y no se convierte en un éxito de ventas, siendo sus barras de labios todo un fenómeno a nivel mundial.

View this post on Instagram A post shared by KENDALL + KYLIE (@kendallandkylie) Kylie y Kendall, mucho más que hermanas Aparte de compartir progenitores, Kylie y Kendall se han aliado en más de una ocasión en sus respectivas facetas de empresarias. Libros, carteras, joyas, zapatos… ¡No hay nada que se les resista! ¿Uno de sus negocios más exitosos? La línea de ropa ‘Kendall + Kylie’.

