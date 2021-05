View this post on Instagram A post shared by Almudena Martínez (@chiquigh10) Chiqui se marca su primer posado veraniego Almudena Martínez, más conocida como Chiqui, al igual que el resto de mortales está como loca porque llegue el veranito y poder recuperar poco a poco, siempre y cuando lo permita el dichoso Covid, su vida social. Por ello, para dar la bienvenida a la época estival y a petición de sus seguidores, la que fuera concursante de ‘GH’’ se ha marcado un posado en bañador.

View this post on Instagram A post shared by Vanesa Lorenzo (@vanesalorenzo_) Vanesa Lorenzo, a remojo Y de un posado veraniego nos vamos a otro. Vanesa Lorenzo ha colgado un par de fotografías disfrutando de las cálidas aguas de Cala Torta (Mallorca). Ataviada con un bikini, la modelo asegura estar en el ‘paraíso’ mientras disfruta de un fin de semana con amigas.

Instagram Stories Rocío Flores se lo pasa en grande junto a los suyos Pese a que asegura estar pasando por un mal momento debido al cruce de acusaciones que está teniendo con su madre, Rocío Flores ha aprovechado el buen tiempo para escaparse junto a su novio, Manuel Bedmar, y su hermano David a una fiesta de corte infantil que se ha celebrado en Málaga. Entre las muchas actividades, Rocío ha mostrado cómo han acabado sus acompañantes después de disfrutar de un baño de espuma.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Preysler (@isabelpreysler) Isabel Preysler no se olvida de su hijo Este sábado, 8 de mayo, Julio Iglesias cumplió 46 primaveras. Una fecha marcada en el calendario que Isabel Preysler no ha querido dejar pasar, felicitándole a través de las redes sociales con una bonita estampa en la que la socialité aparece mirando al cantante con ojos de admiración.

View this post on Instagram A post shared by Marta Sánchez (@martisimasanchez) Marta Sánchez está de celebración La cantante tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de autofelicitarse por su 55 cumpleaños. Aparte de su largo mensaje de agradecimiento, la cantante ha posado luciendo la mejor de las sonrisas mientras sopla las velas de la tarta. ¿Qué deseo habrá pedido?

View this post on Instagram A post shared by ADARA MOLINERO (@adara_molinero) Adara Molinero y su look nupcial La concursante de ‘Gran Hermano’ ha sorprendido a sus seguidores con el original look que ha lucido en una boda de la promete llevarse ‘recuerdos muy bonitos’.

