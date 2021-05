View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría vive su San Isidro más especial. La actriz ha compartido una imagen en una céntrica plaza de Madrid donde se encuentra disfrutando de un día muy especial para la Comunidad con su pequeño.

Iker Casillas se apunta a una carrera solidaria. El deportista ha decidido dar un paso adelante y apuntarse a una carrera para combatir la pobreza y anima a todos a participar.

Úrsula Corberó se despide de 'LCDP'. La actriz ha compartido varias imágenes en las que dice adiós a la exitosa serie de Netflix que le ha dado tanto. "Fin de una etapa. Voy a echar mucho de menos a mis compis. Gracias a todos por tanto, espero que la quinta esté al nivel que merecéis, lo que nos habéis dado es grandioso. Jarana forever".

'Sálvame' se transforma en Freddie Mercury. Los colaboradores se disfrazan de Freddie Mercury y cantan sus canciones en un perfecto 'spanglish' para celebrar que este domingo se estrena en Telecinco la película homenaje al artista.

Patricia Yurena presume de embarazo. La joven ha compartido una imagen en la que posa mostrando su tripita de 25 semanas de embarazo.

Luis Rollán presume de ciudad. El colaborador de 'Viva la vida' ha compartido una imagen para la envidia de todos. Y es que en Marbella, la ciudad en la que reside, ya ha podido darse el primer baño del año.

Risto Mejide presume de compañeras. El publicista ha compartido una imagen en la que aparece con sus compañeras de programa a horas de empezar una nueva gala. En la fotografía tanto Isabel Pantoja como Dana Paola aparecen muy sonrientes, demostrando que entre los tres existe una gran relación.

Edurne cuenta el motivo por el está más ausente. La cantante ha querido "justificar" su ausencia durante las últimas semanas en redes sociales, pero es que la joven está totalmente absorta en los cuidados de su pequeña Yanay. Eso sí, advierte que pronto vuelve con más fuerza.

Nagore Robles recuerda su tierra La colaboradora ha reconocido que los días nublados le recuerdan mucho al País Vasco, su tierra, y ha confesado que tiene muchas ganas de poder viajar de nuevo allí.

Susana Molina cada vez más unida a su novio La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' cada vez está más feliz junto a su nueva pareja, y así lo deja ver con estas románticas instantáneas en sus redes sociales.

Georgina Rodríguez desvela qué es en lo primero que piensa al despertar La novia de Cristiano Ronaldo ha compartido una serie de fotografías junto a sus hijos para dejar claro que ellos son en lo primero que piensa al despertar y en lo último que piensa al acostarse.

Makoke vive una de las experiencias más bonitas de su vida La colaboradora ha compartido un bonito vídeo donde aparece buceando. Una gran experiencia que se ha convertido en uno de los mejores momentos de su vida.

Mario Vaquerizo sorprende con el pelo corto El marido de Alaska ha compartido una fotografía de su vida universitaria donde aparece muy cambiado y... ¡con el pelo corto! ¿Cómo te gusta más?

Torito recibe unas galletas...¡con su cara! Torito ha mostrado el original regalo que le ha hecho su hermana por su 44 cumpleaños. Unas deliciosas galletas que tienen dibujada su cara.

Arturo Valls y su gran cambio de 'look' El presentador ha decidido optar por ponerse el mismo color de pelo que se puso Javi Calvo en 'Mask Singer' y ha compartido una fotografía donde se le puede ver con este radical cambio de aspecto, aunque parece que no será definitivo.

Aitana y su escapada romántica La cantante ha decidido hacer un descanso para ir a visitar a su chico, Miguel Bernardeau, en Berlín. Un gesto que a él le ha encantado. "La visita más especial", ha reconocido el actor en un comentario que ha dejado en su publicación.

Karolina Kurkova posa junto a su bebé La modelo ha dado a luz a su tercera hija, Luna, en el hospital. Ahora, ha conquistado a sus seguidores compartiendo una fotografía junto a ella.

Máximo Huerta desvela cómo se encuentra tras su operación El presentador trae nuevas noticias. A través de sus redes sociales ha confesado que tanto él como su madre se encuentran mucho mejor tras unas semanas complicadas en el hospital.

Cristina Pedroche vuelve al trabajo La presentadora ha pasado por un duro momento después de perder a su abuela. Ahora, vuelve al trabajo con las pilas cargadas y agradecida por el cariño recibido.

John Travolta no olvida a Kelly Preston El actor ha querido recordar a Kelly Preston con un emotivo mensaje por el Día de la Madre. "Queridísima Kelly, trajiste a mi vida a tres de los niños más maravillosos que he conocido nunca. Gracias. Te queremos y echamos de menos", ha escrito junto a varias instantáneas de la pareja y sus hijos.

Máximo Huerta se opera de metacarpios Tras unos días con la mano escayolada, finalmente el presentador ha comunicado que se someterá a una operación y ha intentado tranquilizar a sus seguidores asegurando que no está nervioso.

Lindsay Lohan recuerda a su "madre" en la ficción La actriz no ha podido evitar acordarse de Natasha Richardson, que falleció en 2009, en el que habría sido su 58 cumpleaños compartiendo una fotografía de la película que le catapultó a la fama 'Tú a Londres y yo a California'.

Dani Martín escribe una carta de su "yo del futuro" "Cómo me gustaría contarte que desde hoy sigas luchando por ser un poco más feliz y reconozcas tus errores". Esta es una de las cosas que el cantante ha reconocido que le encantaría poder decirle a su yo del futuro.

Diane Kruger recuerda un momento muy especial junto a Norman Reedus La modelo ha compartido una fotografía muy especial para ella, y es que es justo el momento en el que ella y su chico escucharon por primera vez el corazón de su pequeña.

Hugo Silva cumple 44 años Justo cuando está a punto de estrenarse el regreso de 'Los Hombres de Paco', Hugo Silva ha celebrado su cumpleaños. Un momento muy especial que él todavía no se cree, y es que sigue sintiendo que tiene "15 años".

María Castro confiesa que no consigue dormir bien La actriz ha reconocido que no consigue dormir del todo bien debido a su reciente maternidad. Sin embargo, eso no impide que se sienta muy feliz y plena.

Kiko Rivera consigue adelgazar un kilo en una semana El hijo de Isabel Pantoja está haciendo todo lo posible para ponerse en forma y parece que va genial. El Dj ha compartido con sus seguidores los resultados de su dieta.

Pilar Rubio enseña su faceta de costurera La mujer de Sergio Ramos ha decidido compartir una serie de vídeos a través de sus redes sociales para enseñarte a hacer tu propia ropa.

