View this post on Instagram A post shared by Dani Martín (@_danimartin_) Dani Martín escribe una carta de su "yo del futuro" "Cómo me gustaría contarte que desde hoy sigas luchando por ser un poco más feliz y reconozcas tus errores". Esta es una de las cosas que el cantante ha reconocido que le encantaría poder decirle a su yo del futuro.

View this post on Instagram A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) Lindsay Lohan recuerda a su "madre" en la ficción La actriz no ha podido evitar acordarse de Natasha Richardson, que falleció en 2009, en el que habría sido su 58 cumpleaños compartiendo una fotografía de la película que le catapultó a la fama 'Tú a Londres y yo a California'.

View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) Máximo Huerta se opera de metacarpios Tras unos días con la mano escayolada, finalmente el presentador ha comunicado que se someterá a una operación y ha intentado tranquilizar a sus seguidores asegurando que no está nervioso.

View this post on Instagram A post shared by John Travolta (@johntravolta) John Travolta no olvida a Kelly Preston El actor ha querido recordar a Kelly Preston con un emotivo mensaje por el Día de la Madre. "Queridísima Kelly, trajiste a mi vida a tres de los niños más maravillosos que he conocido nunca. Gracias. Te queremos y echamos de menos", ha escrito junto a varias instantáneas de la pareja y sus hijos.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche vuelve al trabajo La presentadora ha pasado por un duro momento después de perder a su abuela. Ahora, vuelve al trabajo con las pilas cargadas y agradecida por el cariño recibido.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io