View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) Máximo Huerta desvela cómo se encuentra tras su operación El presentador trae nuevas noticias. A través de sus redes sociales ha confesado que tanto él como su madre se encuentran mucho mejor tras unos días complicados en el hospital: él ha tenido que ser intervenido de su mano izquierda tras caerse por las escaleras, aunque ya ha recibido el alta, mientras su madre se recupera de unas complicaciones derivadas de un problema de salud.

View this post on Instagram A post shared by Karolina Kurkova (@karolinakurkova) Karolina Kurkova posa junto a su bebé La modelo ha dado a luz a su tercera hija, Luna, en el hospital. Ahora, ha conquistado a sus seguidores compartiendo una fotografía junto a ella.

View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) Aitana y su escapada romántica La cantante ha decidido hacer un descanso para ir a visitar a su chico, Miguel Bernardeau, en Berlín. Un gesto que a él le ha encantado. "La visita más especial", ha reconocido el actor en un comentario que ha dejado en su publicación.

View this post on Instagram A post shared by Arturo Valls (@arturovallsofficial) Arturo Valls y su gran cambio de 'look' El presentador ha decidido optar por ponerse el mismo color de pelo que se puso Javi Calvo en 'Mask Singer' y ha compartido una fotografía donde se le puede ver con este radical cambio de aspecto, aunque parece que no será definitivo.

View this post on Instagram A post shared by Quique Torito (@torito.quique) Torito recibe unas galletas...¡con su cara! Torito ha mostrado el original regalo que le ha hecho su hermana por su 44 cumpleaños. Unas deliciosas galletas que tienen dibujada su cara.

