View this post on Instagram A post shared by Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) Úrsula Corberó se despide de 'LCDP'. La actriz ha compartido varias imágenes en las que dice adiós a la exitosa serie de Netflix que le ha dado tanto. "Fin de una etapa. Voy a echar mucho de menos a mis compis. Gracias a todos por tanto, espero que la quinta esté al nivel que merecéis, lo que nos habéis dado es grandioso. Jarana forever".

View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Iker Casillas se apunta a una carrera solidaria. El deportista ha decidido dar un paso adelante y apuntarse a una carrera para combatir la pobreza y anima a todos a participar.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría vive su San Isidro más especial. La actriz ha compartido una imagen en una céntrica plaza de Madrid donde se encuentra disfrutando de un día muy especial para la Comunidad con su pequeño.

Instagram Rocío Flores busca desconectar. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David ha decidido desconectar en un lugar mágico, dejando los problemas familiares atrás y poniendo rumbo a Calahonda, Mijas, uno de los lugares que más paz le transmite en la actualidad.

