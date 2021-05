View this post on Instagram A post shared by ADARA MOLINERO (@adara_molinero) Adara y Rodri se ponen las botas en Dubái La parejita lleva unos cuantos días poniendo los dientes largos al personal con las fotografías que están colgando desde la capital de los Emiratos Árabes. Lo último ha sido mostrar el menú degustación que han disfrutado en el casco antiguo de la ciudad. ¡Qué aproveche!

Elsa Pataky, contenta con sus magulladuras La actriz ha colgado una serie de fotografías del último día de rodaje de su última película, 'Interceptor', película de acción en la que comparte protagonismo con Luke Bracey y Aaron Glenane.

Laura Matamoros amplía la familia La mediática hija de Kiko Matamoros acaba de anunciar que en muy pocas horas ampliará de nuevo la familia. Y ya se sabe, a falta de embarazo, lo más seguro que nos encontremos ante un perrete…

Dani Martín desempolva su vestidito de encaje El que fuera cantante de 'El canto del loco' ha compartido una fotografía junto a las chicas de la banda Ginebras, con las que actuó vestido de esta guisa en el teatro Price de Madrid.

Vania Millán, al desnudo La modelo se ha desnudado tanto metafórica como literalmente en su última publicación en Instagram. "La fuerte, la responsable, la que puede... puede ser muy cansado sino se abraza la otra parte... la debilidad ❤️", confiesa.

Máxima de Holanda, preparada para recibir a los 50 El próximo 17 de mayo, Máxima de Holanda cumplirá 50 años. Una cifra redonda que la familia real holandesa ha querido celebrar de manera especial con la publicación de tres fotografías en la que la monarca posa muy sonriente para el objetivo de su marido. "¡La reina Máxima cumplirá mañana cincuenta años! Se publican tres nuevas fotos con motivo de su cumpleaños, que fueron tomadas por el Rey a principios de este mes en el jardín del Palacio Huis ten Bosch", señala el comentario.

