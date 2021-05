Instagram El polémico viaje de Laura Matamoros La joven ha decidido viajar para recoger a su nueva mascota. Una acción que ha provocado que sus seguidores le envíen numerosos mensajes preguntándole si era necesario buscar un perrito tan cerca de su casa, teniendo en cuenta la crisis de emergencia sanitaria que estamos viviendo.

View this post on Instagram A post shared by Lisa Kudrow (@lisakudrow) Lisa Kudrow, muy emocionada en la graduación de su hijo La actriz no ha podido evitar mostrar su emoción al ver que su hijo se graduaba por fin. Un acontecimiento muy especial que ha dejado reflejado en sus redes sociales.

Instagram Oriana Marzoli y su nuevo retoque estético La 'influencer' ha preguntado a sus seguidores si creen que debería operarse de nuevo los pechos. Parece que la ex concursante de 'La casa fuerte' no está contenta con su talla y está pensando en...¡ponerse más! ¿Crees que es buena idea?

View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) Beatriz Luengo y su definición de "destino"

La actriz ha compartido una fotografía de ella junto a su pareja cuando se conocieron en 'Upa Dance'. Un momento muy especial que terminó uniéndoles hasta hoy.

View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) Así se prepara Elsa Pataky para las escenas de acción La actriz ha compartido una serie de fotografías para mostrar cómo son los rodajes de las películas detrás de las cámaras y cómo se prepara para realizar algunas escenas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io