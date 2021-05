View this post on Instagram A post shared by E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya) Esmeralda Moya, mamá por segunda vez Pese a que todavía no era el momento de que llegara al mundo, la actriz ha anunciado que ya ha sido madre de su segundo hijo, una niña a la que han puesto el nombre de Amalia. Moya ya es madre de un niño llamado Bastian, fruto de su relación con Carlos García.

View this post on Instagram A post shared by Pau (@paugasol) Pau Gasol se pone romántico con su esposa El jugador de baloncesto no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar el cumpleaños al amor de su vida, la periodista estadounidense Catherine McDonnell. Tomando como base una estampa de ensueño, Gasol le ha recordado todo el amor que siente por ella.

View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) Belén Esteban, de viaje con su 600 La colaboradora de ‘Sálvame’ ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales con un divertido posado junto a uno de los automóviles más populares de la historia. A su vez, ha dejado constancia de que la reliquia todavía funciona… ¡Cuidado con las curvas!

View this post on Instagram A post shared by Judit Masco (@juditmasco) Judit Mascó recibe su primera dosis La modelo ha mostrado a través de sus redes sociales que ha acudido a la Feria de Barcelona para inyectarse la primera dosis de la vacuna contra el Covid. A sus 51 años, Mascó se ha vacunado con Moderna, animando a todos a que sigan su ejemplo por el bien común.

View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Todos con Blas Cantó Edurne ya tiene todo preparado para ver a Blas Cantó defender su ‘Voy a quedarme’ en Eurovisión 2021. La cantante ha querido arropar a su compañero de profesión interpretando a capella un trozo de su canción al mismo tiempo que le desea todo lo mejor. ¿Logrará quedar en mejor puesto que la actual jurado de ‘Got Talent’?

View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) Sofía Vergara presume de tipazo. La actriz colombiana ha compartido una imagen suya de los años 90 en la que posa encima de un tacón gigante con un minúsculo bikini en color rojo.

View this post on Instagram A post shared by Mila Ximenez (@milaximenezoficial) Mila Ximénez presume de cariño. La colaboradora de televisión ha recibido muchos ramos de flores en el día de su 69 cumpleaños y ha querido agradecer todo el cariño, compartiendo parte de esos regalos. "No sabéis cómo agradezco todas las muestras de cariño que he recibido en un día tan especial como hoy. Os quiero".

View this post on Instagram A post shared by Patricia (@patriciayurena) Patricia Yurena presume de embarazo. La que fuera Miss ha querido compartir una tierna imagen en la que aparece con su madre presumiendo de su estado de buena esperanza.

View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Laura Matamoros presume del nuevo integrante de su familia. La hija de Kiko Matamoros ha querido presumir del nuevo perrito que tiene que parece un auténtico osito.

La actitud con la que Sara afronta el fin de semana. La periodista ha compartido unas imágenes en la que la vemos en un tejado de la capital española en la que mira embelesada la ciudad que la acogió durante sus primeros años de estudiante. "Actitud para el fin de semana "Con altura", escribe Carbonero.

View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Iker Casillas celebra su 40 cumpleaños haciéndose una gran pregunta El portero está de celebración. Iker Casillas cumple 40 años y ha aprovechado la ocasión para hacerle una pregunta a todos sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La parte del cuerpo de Cristina Pedroche que más le gusta a Dabiz Diverxo La presentadora ha confesado que el sobaco es la parte de ella que más le gusta a u chico. Por este motivo, no duda en compartir una fotografía presumiendo de esta parte de su cuerpo.

View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) Verónica Romero se acuerda de Álex Casademunt en 'Pasapalabra' La cantante ha querido dedicarle a su compañero de 'OT' la canción que ha cantado en 'Pasapalabra'. En concreto, ha interpretado el himno que tanto marcó a su edición: 'A tu lado'.

View this post on Instagram A post shared by POL BADÍA (@pol_badia) Pol Badía se desnuda por sus seguidores El ex concursante de 'GH' ha decidido compartir una fotografía completamente desnudo para celebrar el gran número de seguidores con los que cuenta ya en sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide y Laura Escanes, cuatro años de amor La pareja ha celebrado que hace cuatro años se dieron el 'sí, quiero'. Un día muy especial donde el presentador ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras a su mujer.

View this post on Instagram A post shared by Elisabeth Moss (@elisabethmossofficial) Elisabeth Moss y su radical cambio de 'look' La actriz, conocida por su papel en 'El cuento de la criada', ha mostrado el gran cambio de look al que se ha sometido tras despedirse de su melena rubia.

View this post on Instagram A post shared by Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) Ana Morgade habla de su última operación La humorista ha confesado que que ha tenido que pasar tres días en el hospital tras someterse a una nueva operación.

View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) Marta López celebra su vuelta "a la civilización" La colaboradora ha compartido un bonito posado para celebrar que ha vuelto a "la civilización" después de haber sido expulsada de 'Supervivientes'.

View this post on Instagram A post shared by Victor Sandoval (@sandovalizateoficial) Víctor Sandoval celebra el cumpleaños de su mascota Para el colaborador su mascota es un miembro más de su familia, y por esto no ha querido perder la oportunidad de felicitarlo a través de sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Lara Dibildos (@dibildos_official) Lara Dibildos comparte una fotografía "ligerita de ropa" La actriz ha compartido una sensual fotografía de ella en ropa interior. Una instantánea con la que ha querido promocionar la obra que estrenará el 12 de junio.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) La enigmática reflexión de Kiko Rivera El hijo de Isabel Pantoja ha compartido una enigmática reflexión a través de sus redes sociales con las que deja claro que no va a dejar manipularse por nadie.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) El apodo con el que Paula Echevarría llama a su hija y que a ella ya no le gusta La actriz ha confesado que para ella su hija sigue siendo su "princesa". Sin embargo, ha reconocido que a ella ya no le gusta que le siga llamando así.

View this post on Instagram A post shared by Vega (@vegaoficial) El diario de Vega La cantante ha explicado cómo se va sintiendo mientras continúa con la creación de su nuevo disco. La artista quiere hacer partícipes a sus seguidores de todas las emociones por las que va pasando durante este proceso.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche se convierte en un cupcake de fresa La presentadora no ha podido evitar bromear sobre el nuevo 'look' que ha tenido que llevar a 'Love Island' y es que se siente todo un 'cupcake de fresa'.

Instagram Diego Matamoros y su bonita felicitación El hijo de Kiko Matamoros ha felicitado a su chica dedicándole unas bonitas palabras por su cumpleaños y confesando que es una mujer "maravillosa".

View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) Así se prepara Elsa Pataky para las escenas de acción La actriz ha compartido una serie de fotografías para mostrar cómo son los rodajes de las películas detrás de las cámaras y cómo se prepara para realizar algunas escenas.

View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) Beatriz Luengo y su definición de "destino" La actriz ha compartido una fotografía de ella junto a su pareja cuando se conocieron en 'Upa Dance'. Un momento muy especial que terminó uniéndoles hasta hoy.

Instagram Oriana Marzoli y su nuevo retoque estético La 'influencer' ha preguntado a sus seguidores si creen que debería operarse de nuevo los pechos. Parece que la ex concursante de 'La casa fuerte' no está contenta con su talla y está pensando en...¡ponerse más! ¿Crees que es buena idea?

View this post on Instagram A post shared by Lisa Kudrow (@lisakudrow) Lisa Kudrow, muy emocionada en la graduación de su hijo La actriz no ha podido evitar mostrar su emoción al ver que su hijo se graduaba por fin. Un acontecimiento muy especial que ha dejado reflejado en sus redes sociales.

Instagram El polémico viaje de Laura Matamoros La joven ha decidido viajar para recoger a su nueva mascota. Una acción que ha provocado que sus seguidores le envíen numerosos mensajes preguntándole si era necesario buscar un perrito tan cerca de su casa, teniendo en cuenta la crisis de emergencia sanitaria que estamos viviendo.

