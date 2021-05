Instagram Diego Matamoros y su bonita felicitación El hijo de Kiko Matamoros ha felicitado a su chica dedicándole unas bonitas palabras por su cumpleaños y confesando que es una mujer "maravillosa".

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche se convierte en un cupcake de fresa La presentadora no ha podido evitar bromear sobre el nuevo 'look' que ha tenido que llevar a 'Love Island' y es que se siente todo un 'cupcake de fresa'.

View this post on Instagram A post shared by Vega (@vegaoficial) El diario de Vega La cantante ha explicado cómo se va sintiendo mientras continúa con la creación de su nuevo disco. La artista quiere hacer partícipes a sus seguidores de todas las emociones por las que va pasando durante este proceso.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) El apodo con el que Paula Echevarría llama a su hija y que a ella ya no le gusta La actriz ha confesado que para ella su hija sigue siendo su "princesa". Sin embargo, ha reconocido que a ella ya no le gusta que le siga llamando así.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) La enigmática reflexión de Kiko Rivera El hijo de Isabel Pantoja ha compartido una enigmática reflexión a través de sus redes sociales con las que deja claro que no va a dejar manipularse por nadie.

