View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide y Laura Escanes, cuatro años de amor La pareja ha celebrado que hace cuatro años se dieron el 'sí, quiero'. Un día muy especial donde el presentador ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras a su mujer.

View this post on Instagram A post shared by POL BADÍA (@pol_badia) Pol Badía se desnuda por sus seguidores El ex concursante de 'GH' ha decidido compartir una fotografía completamente desnudo para celebrar el gran número de seguidores con los que cuenta ya en sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) Verónica Romero se acuerda de Álex Casademunt en 'Pasapalabra' La cantante ha querido dedicarle a su compañero de 'OT' la canción que ha cantado en 'Pasapalabra'. En concreto, ha interpretado el himno que tanto marcó a su edición: 'A tu lado'.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La parte del cuerpo de Cristina Pedroche que más le gusta a Dabiz Diverxo La presentadora ha confesado que el sobaco es la parte de ella que más le gusta a u chico. Por este motivo, no duda en compartir una fotografía presumiendo de esta parte de su cuerpo.

View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Iker Casillas celebra su 40 cumpleaños haciéndose una gran pregunta El portero está de celebración. Iker Casillas cumple 40 años y ha aprovechado la ocasión para hacerle una pregunta a todos sus seguidores.

