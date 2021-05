View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Todos con Blas Cantó Edurne ya tiene todo preparado para ver a Blas Cantó defender su ‘Voy a quedarme’ en Eurovisión 2021. La cantante ha querido arropar a su compañero de profesión interpretando a capella un trozo de su canción al mismo tiempo que le desea todo lo mejor. ¿Logrará quedar en mejor puesto que la actual jurado de ‘Got Talent’?

View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) Belén Esteban, de viaje con su 600 La colaboradora de ‘Sálvame’ ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales con un divertido posado junto a uno de los automóviles más populares de la historia. A su vez, ha dejado constancia de que la reliquia todavía funciona… ¡Cuidado con las curvas!

View this post on Instagram A post shared by E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya) Esmeralda Moya, mamá por segunda vez Pese a que todavía no era el momento de que llegara al mundo, la actriz ha anunciado que ya ha sido madre de su segundo hijo, una niña a la que han puesto el nombre de Amalia. Moya ya es madre de un niño llamado Bastian, fruto de su relación con Carlos García.

View this post on Instagram A post shared by Pau (@paugasol) Pau Gasol se pone romántico con su esposa El jugador de baloncesto no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar el cumpleaños al amor de su vida, la periodista estadounidense Catherine McDonnell. Tomando como base una estampa de ensueño, Gasol le ha recordado todo el amor que siente por ella.

View this post on Instagram A post shared by Judit Masco (@juditmasco) Judit Mascó recibe su primera dosis La modelo ha mostrado a través de sus redes sociales que ha acudido a la Feria de Barcelona para inyectarse la primera dosis de la vacuna contra el Covid. A sus 51 años, Mascó se ha vacunado con Moderna, animando a todos a que sigan su ejemplo por el bien común.

