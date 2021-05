los famosos celebran el triunfo del atlético de madrid

View this post on Instagram A post shared by Gonzalo Caballero (@gonzalocaballeroo) Gonzalo Caballero. El torero ha querido celebrar la victoria de su club compartiendo una imagen vestido del equipo rojiblanco celebrando la victoria en Neptuno.

Dani Martín. El cantante ha querido agradecer a su padre haberlo hecho del Atleti con una fotografía en la que destaca la camiseta del equipo y no se le ven los ojos.

View this post on Instagram A post shared by Arturo Valls (@arturovallsofficial) Arturo Valls. El presentador ha celebrado la victoria del equipo blanco con dos grandes amigos, David Broncano y Dani Martín.

View this post on Instagram A post shared by BEATRIZ ESPEJEL (@beatrizespejel) Beatriz Espejel. La mujer del futbolista y capitán del Atlético de Madrid ha compartido la llegada de su marido a casa.

View this post on Instagram A post shared by FLOrentino Fernández (@flofdezz) Florentino Fernández. El humorista ha mostrado la alegría de su amigo Gonzalo Miró por la victoria de su equipo.

View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) Belén Esteban celebra la victoria de su equipo. La colaboradora de televisión ha querido dedicar el triunfo de su equipo a su hija Andrea, a sus sobrinos y a sus hermanos.

View this post on Instagram A post shared by Megan Maxwell (@megan__maxwell) Megah Maxwell. La escritora también ha celebrado la victoria de su equipo gran euforia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io