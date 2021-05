View this post on Instagram A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) Cindy Crawford celebra 23 años de amor con su marido. La top model de los 90 ha compartido una imagen en blanco y negro en la que aparece bailando abrazada a su marido, Rande Gerber.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela recibe la segunda dosis. La cantante, muy guapa con su nuevo look, ha compartido la imagen en la que aparece recibiendo la segunda dosis de la vacuna Jasen gracias al estudio al que ha participado.

View this post on Instagram A post shared by MARTA LÓPEZ ÁLAMO (@martalopezalamo) Marta López y Kiko Matamoros se escapan a Ibiza. La pareja ha demostrado que su historia de amor es una de las más estables del panorama nacional y ahora que han abierto las fronteras, los enamorados se han querido escapar a las islas Baleares.

Paula Echevarría no se separa de su hijo. La actriz ha convertido a su hijo Miki en uno más de su grupo de amigas 'Las Pencas'. En la imagen la vemos disfrutando de un evento junto a ellas mientras da el pecho a su pequeño.

View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Iker Casillas se lo pasa pipa en Dubái. El ex de Sara Cabonero ha viajado a los Emiratos Árabes por trabajo, pero se lo ha pasado en grande en sus primeros días en tierras árabes.

View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) Penélope Cruz rompe a llorar tras el fin del rodaje de ‘Madres paralelas’ La actriz acaba de terminar el rodaje de la que supone su séptima colaboración junto a Pedro Almodóvar. Un día muy especial que ha hecho que Penélope haya querido dar las gracias al manchego y a sus compañeras de reparto, entre las que encontramos a Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit.

View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) Oriana Marzoli aclara todas las dudas La colaboradora de ‘Supervivientes’ ha hecho uso de su cuenta de Instagram para explicar a su nutrido grupo de seguidores por qué lleva drenajes. Una aclaración sin la que no podríamos vivir… ¡Gracias, Ori!

View this post on Instagram A post shared by Pablo Rivero 🎬🖋 (@pabloriveroficial) Pablo Rivero celebra la llegada de nuevos compañeros ‘Cuéntame’ ha dado un salto al futuro, mostrando cómo serían los miembros de la familia Alcántara en la actualidad. Esto ha justificado los nuevos fichajes de Silvia Abascal, Jan Cornet o Carlos Hipólito, quien hasta el momento tan solo ponía voz a Carlitos.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero promociona el nuevo tema de La Flaka La periodista ha compartido una fotografía junto a su amiga, la cantante La Flaka, para promocionar su nueva canción, titulada ‘Nueva era’. “Que me gusta siempre verte, Flakita, semana que viene más”, señala la exmujer de Iker Casillas.

View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta, en topless La influencer se encuentra en estos momentos en México y no ha tenido otra cosa que hacer que dar los buenos días al país azteca con los pechos al aire. A su novio parece que le ha gustado mucho este sensual posado… “Mamacita”, reza su escueto pero elocuente comentario.

Lidia Torrent, muy feliz junto a su chico View this post on Instagram A post shared by Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca) Lidia Torrent ha celebrado dos años de amor junto a su chico compartiendo varias imágenes inéditas de los mejores momentos que han vivido durante este tiempo.

Alaska y Mario celebran su 10º aniversario View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) La cantante y su pareja han celebrado su aniversario de bodas con una romántica fotografía. Mario Vaquerizo, ha aprovechado la ocasión para recordarle a su mujer lo mucho que le quiere.

Violeta Mangriñan presume de culazo View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La 'influencer' ha compartido un sensual vídeo en el que aparece disfrutando de las vistas mientras presume de 'culazo'. Una publicación con la que ha revolucionado las redes sociales.

GIanluca Vacchi y su entrenamiento de lujo View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) El italiano ha revolucionado las redes sociales mostrando el entrenamiento de lujo que lleva a cabo para mantenerse en forma. Un vídeo que ha generado diversas opiniones.

Laura Matamoros presume de 'tripita' de embarazada Instagram La hija de Kiko Matamoros ya comienza a experimentar los primeros cambios de su embarazo. Laura ha mostrado a sus seguidores lo mucho que le ha crecido la tripita en este tiempo. Además, ha aprovechado para explicar el ejercicio que está llevando a cabo para mantenerse en forma.

Yoli Claramonte y Jorge disfrutan de los primeros días con su hija Instagram La pareja está disfrutando de los primeros ocho días que llevan junto a su pequeña, Jimena. Ambos no pueden estar más contentos de tenerla por fin con ellos.

La emoción de Malú al volver a 'La Voz' View this post on Instagram A post shared by Malú (@_maluoficial_) La cantante está muy feliz al saber que volverá a trabajar nuevamente como coach de 'La Voz'. Un proyecto que le hace especial ilusión y para el que asegura estar más que preparada.

Susana Bicho y su romántica felicitación a su chico View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha felicitado a su chico por su cumpleaños con un bonito mensaje con el que le deja claro que espera que sea el primero de los muchos que compartirán juntos.

Natti Natasha presenta a su hija Instagram La cantante y su mánager, Raphy Pina, han dado la bienvenida a su primera hija en común. Un bonito momento que han querido compartir con todos sus seguidores por redes sociales.

Oriana Marzoli reflexiona sobre sus pechos antes de operarse View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) La 'influencer' ha decidido mostrar una fotografía para explicar cómo estaban sus pechos y los motivos por los que ha decidido dar el paso de volver a operárselos.

Gisela recuerda a su padre con un emotivo mensaje View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La cantante ha compartido una emotiva publicación donde ha querido recordar a su padre, que falleció hace dos años. A través de un bonito mensaje ha dejado claro lo mucho que le quiere y echa de menos.

Adara Molinero desvela cuál ha sido su viaje favorito View this post on Instagram A post shared by ADARA MOLINERO (@adara_molinero) La novia de Rodri Fuertes ha confesado que para ella Dubái se ha convertido en su destino favorito. Un viaje que realizó junto a su chico y que le ha dejado enamorada.

Nagore Robles presume de felicidad View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) La colaboradora está viviendo unos grandes días de desconexión disfrutando del buen tiempo. Unos momentos que le han ayudado a reflexionar sobre la felicidad.

¿Qué quiere ser de mayor el hijo de Chris Hemswort? View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) El actor ha confesado que al preguntarle a uno de sus hijos que le gustaría ser, él ha contestado muy convencido que le gustaría ser 'Superman'. Una decisión que parece que no ha gustado mucho a su madre. "Menos mal que tengo otros dos hijos", ha indicado en tono de humor.

Amor Romeira presume de culazo View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira ya está disfrutando del buen tiempo. Al parecer ha decidido irse unos días para desconectar. Un viaje que está aprovechando al máximo y donde ha aprovechado para presumir de culazo.

Samira Jalil ya disfruta del verano presumiendo de glúteos View this post on Instagram A post shared by samira.jalil (@samira.jalil) Samira ya está disfrutando del buen tiempo con una bonita instantánea disfrutando del mar.

Jesús Vázquez se vacuna contra el coronavirus View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador ha celebrado que ya tiene la primera vacuna contra el coronavirus con una bonita fotografía en sus redes sociales.

Alaska enseña su libro de familia View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) La cantante ha recordado lo feliz que se sintió Mario Vaquerizo cuando tuvo en sus manos el libro de familia, aunque no lo han utilizado debido a que nunca han tenido hijos.

¿Quién es esta actriz? View this post on Instagram A post shared by Miren Ibarguren (@mirenib) La pequeña que aparece en esta instantánea no es otra que... ¡Miren Ibarguren! La actriz ha compartido una fotografía suya de cuando era chica para celebrar su cumpleaños.

Anabel Pantoja y su desnudo en redes View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora de 'Sálvame' ha recordado algunos de los momentos más felices que ha vivido en La Graciosa, sorprendiendo a sus seguidores con una fotografía muy sensual.

