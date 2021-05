Amor Romeira presume de culazo View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira ya está disfrutando del buen tiempo. Al parecer ha decidido irse unos días para desconectar. Un viaje que está aprovechando al máximo y donde ha aprovechado para presumir de culazo.

¿Qué quiere ser de mayor el hijo de Chris Hemswort? View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) El actor ha confesado que al preguntarle a uno de sus hijos que le gustaría ser, él ha contestado muy convencido que le gustaría ser 'Superman'. Una decisión que parece que no ha gustado mucho a su madre. "Menos mal que tengo otros dos hijos", ha indicado en tono de humor.

Nagore Robles presume de felicidad View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) La colaboradora está viviendo unos grandes días de desconexión disfrutando del buen tiempo. Unos momentos que le han ayudado a reflexionar sobre la felicidad.

Adara Molinero desvela cuál ha sido su viaje favorito View this post on Instagram A post shared by ADARA MOLINERO (@adara_molinero) La novia de Rodri Fuertes ha confesado que para ella Dubái se ha convertido en su destino favorito. Un viaje que realizó junto a su chico y que le ha dejado enamorada.

Gisela recuerda a su padre con un emotivo mensaje View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La cantante ha compartido una emotiva publicación donde ha querido recordar a su padre, que falleció hace dos años. A través de un bonito mensaje ha dejado claro lo mucho que le quiere y echa de menos.

