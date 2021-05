Laura Matamoros presume de 'tripita' de embarazada Instagram La hija de Kiko Matamoros ya comienza a experimentar los primeros cambios de su embarazo. Laura ha mostrado a sus seguidores lo mucho que le ha crecido la tripita en este tiempo. Además, ha aprovechado para explicar el ejercicio que está llevando a cabo para mantenerse en forma.

GIanluca Vacchi y su entrenamiento de lujo View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) El italiano ha revolucionado las redes sociales mostrando el entrenamiento de lujo que lleva a cabo para mantenerse en forma. Un vídeo que ha generado diversas opiniones.

Violeta Mangriñan presume de culazo View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La 'influencer' ha compartido un sensual vídeo en el que aparece disfrutando de las vistas mientras presume de 'culazo'. Una publicación con la que ha revolucionado las redes sociales.

Alaska y Mario celebran su 10º aniversario View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) La cantante y su pareja han celebrado su aniversario de bodas con una romántica fotografía. Mario Vaquerizo, ha aprovechado la ocasión para recordarle a su mujer lo mucho que le quiere.

Lidia Torrent, muy feliz junto a su chico View this post on Instagram A post shared by Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca) Lidia Torrent ha celebrado dos años de amor junto a su chico compartiendo varias imágenes inéditas de los mejores momentos que han vivido durante este tiempo.

