Oriana Marzoli aclara todas las dudas... ¡sobre sus drenajes!

View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) Oriana Marzoli aclara todas las dudas La colaboradora de ‘Supervivientes’ ha hecho uso de su cuenta de Instagram para explicar a su nutrido grupo de seguidores por qué lleva drenajes. Una aclaración sin la que no podríamos vivir… ¡Gracias, Ori!

View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta, en topless La influencer se encuentra en estos momentos en México y no ha tenido otra cosa que hacer que dar los buenos días al país azteca con los pechos al aire. A su novio parece que le ha gustado mucho este sensual posado… “Mamacita”, reza su escueto pero elocuente comentario.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero promociona el nuevo tema de La Flaka La periodista ha compartido una fotografía junto a su amiga, la cantante La Flaka, para promocionar su nueva canción, titulada ‘Nueva era’. “Que me gusta siempre verte, Flakita, semana que viene más”, señala la exmujer de Iker Casillas.

View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) Penélope Cruz rompe a llorar tras el fin del rodaje de ‘Madres paralelas’ La actriz acaba de terminar el rodaje de la que supone su séptima colaboración junto a Pedro Almodóvar. Un día muy especial que ha hecho que Penélope haya querido dar las gracias al manchego y a sus compañeras de reparto, entre las que encontramos a Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit.

View this post on Instagram A post shared by Pablo Rivero 🎬🖋 (@pabloriveroficial) Pablo Rivero celebra la llegada de nuevos compañeros ‘Cuéntame’ ha dado un salto al futuro, mostrando cómo serían los miembros de la familia Alcántara en la actualidad. Esto ha justificado los nuevos fichajes de Silvia Abascal, Jan Cornet o Carlos Hipólito, quien hasta el momento tan solo ponía voz a Carlitos.

