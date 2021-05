El romántico viaje de Marta López y Kiko Matamoros

View this post on Instagram A post shared by MARTA LÓPEZ ÁLAMO (@martalopezalamo) Marta López y Kiko Matamoros se escapan a Ibiza. La pareja ha demostrado que su historia de amor es una de las más estables del panorama nacional y ahora que han abierto las fronteras, los enamorados se han querido escapar a las islas Baleares.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Navarro (@gusety) Paula Echevarría no se separa de su hijo. La actriz ha convertido a su hijo Miki en uno más de su grupo de amigas 'Las Pencas'. En la imagen la vemos disfrutando de un evento junto a ellas mientras da el pecho a su pequeño.

View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Iker Casillas se lo pasa pipa en Dubái. El ex de Sara Cabonero ha viajado a los Emiratos Árabes por trabajo, pero se lo ha pasado en grande en sus primeros días en tierras árabes.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela recibe la segunda dosis. La cantante, muy guapa con su nuevo look, ha compartido la imagen en la que aparece recibiendo la segunda dosis de la vacuna Jasen gracias al estudio al que ha participado.

View this post on Instagram A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) Cindy Crawford celebra 23 años de amor con su marido. La top model de los 90 ha compartido una imagen en blanco y negro en la que aparece bailando abrazada a su marido, Rande Gerber.

