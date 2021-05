can yaman y su 'dolce vita' con su churri en capri

View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman) Can Yaman presume de cuerpazo y chica. El actor turco se ha escapado a la isla de Capri con su novia, la periodista Diletta Leotta. En un impresionante yate la pareja vive una escapada romántica de ensueño.

View this post on Instagram A post shared by Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) Eugenia Martínez de Irujo presume de hija. La duquesa de Montoro ha querido compartir una imagen junto a su hija que está guapísima y con la que su madre se tiene que poner el babero.

View this post on Instagram A post shared by Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) El hijo de Sonsoles Ónega hace la Primera Comunión. Estamos en plena época de BBB y este fin de semana le ha tocado el turno al hijo de la presentadora de 'Ya es mediodía'.

View this post on Instagram A post shared by Jon Kortajarena (@kortajarenajon) Jon Kortajarena se pone en forma. El actor y modelo se ha puesto manos a la obra para lucir cuerpazo para su nuevo papel en 'El Inmortal'.

Instagram Paula Echevarría y Miguel se van de cita romántica. La actriz y su pareja han disfrutado de una romántica cena para dos tras el nacimiento de su hijo Miki.

