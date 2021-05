Laura Matamoros anuncia un nuevo proyecto profesional View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Laura Matamoros ha comunicado una noticia muy importante a través de sus redes sociales. La hija del colaborador de 'Sálvame' tiene entre manos un nuevo proyecto profesional que "tiene que ver con una vuela a la tele", aunque de momento no ha dicho nada más.

Nuria Roca rescata una fotografía de su pasado View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Nuria Roca ha compartido una fotografía de lo más tierna en la que se le puede ver cuando era más pequeña. Una instantánea que ha conseguido enternecer a todos sus seguidores.

María Castro habla de la transformación de su ombligo View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha reconocido que después de su segundo embarazo no ha conseguido que su ombligo vuelva "a su posición". Sin embargo, parece que no es algo que le preocupe.

Jon Kortajarena y su gran cambio físico View this post on Instagram A post shared by Jon Kortajarena (@kortajarenajon) El modelo ha mostrado el entrenamiento intenso que lleva a cabo para conseguir estar en forma. Además, ha compartido una serie de fotografías para enseñar su espectacular cambio.

Amor Romeira y Lola celebran el día de Canarias View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Ambas han decidido celebrar esta fecha tan especial un día después bañándose con la bandera de Canarias.

